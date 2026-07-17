"In considerazione delle problematiche emerse nelle ultime settimane, Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro precampionato". Lo comunica il Napoli attraverso una nota ufficiale. Il difensore, infatti, ha riportato un problema al ginocchio destro e sarà costretto a rinunciare alla preparazione di Dimaro agli ordini del nuovo tecnico azzurro, Massimiliano Allegri.

Come si legge nel comunicato, Buongiorno "ha svolto indagini diagnostiche già programmate, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto specialistico per valutare l'eventuale ricorso a un intervento chirurgico al ginocchio destro". Sarà quindi l'esito della consulenza a chiarire se sarà necessario operare e, di conseguenza, a definire i tempi di recupero.

Si tratta di un'assenza pesante per Allegri, che rischia di dover fare a meno di uno dei suoi difensori più importanti. In attesa di conoscere l'entità dell'infortunio, resta un dato significativo: dal suo arrivo a Napoli, Buongiorno ha già saltato 20 partite a causa di problemi fisici di diversa natura ed entità.