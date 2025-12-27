Termina Torino-Cagliari, è il momento delle pagelle. Non arriva il terzo successo consecutivo per la squadra di Baroni, rimontata e poi affondata dai sardi di Pisacane. Il vantaggio di Vlasic a metà primo tempo viene recuperato dallo spunto di Prati nel recupero, alla ripresa è Kilicsoy a mettere la parola fine di una partita che scivola via dalle mani del Toro, a cui mancano idee e convinzione per andarla poi a riprendere.
POSTPARTITA
Le pagelle di Torino-Cagliari 1-2: Vlasic questa volta non basta
Le pagelle ai protagonisti della sfida valida per la 17esima giornata di Serie A
Per quanto riguarda i singoli, spicca il terzo gol in tre partite di Vlasic che si conferma in grande forma. Le note negative: Pedersen a destra, Lazaro in marcatura, Maripan e Asllani nell'andare a contrasto con Kilicsoy nell'azione del ko.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-CAGLIARI
© RIPRODUZIONE RISERVATA