Le pagelle di Genoa-Torino 3-0: approccio horror, granata assenti ingiustificati

Termina Genoa-Torino ed è il momento delle pagelle. I granata capitolano al Ferraris, andando sotto di due gol e giocando tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Ilkhan. Difficile salvare qualcuno se non Vlasic, unico a provarci fino all'ultimo secondo.

PALEARI 4.5 : Due gol quasi in fotocopia, respinte centrali su Ekuban e Baldanzi che si trasformano in assist. In grossa difficoltà anche con i piedi

MARIPAN 5 : Con le buone e con le cattive tiene Colombo, ma la difesa continua a imbarcare gol. Non riesce a fermare Baldanzi sul raddoppio (46' Ismajli 5.5 : quando entra la partita è già compromessa).

ILKHAN 4.5 : Peccato per l'espulsione che - di fatto - chiude la partita con 45' d'anticipo, era tra i pochi a portare personalità in campo.

GINEITIS 5 : Un mancino a fil di palo, avrebbe dovuto inquadrare lo specchio. Si vede poco.

SIMEONE 5 : Troppi errori tecnici, ha pochi palloni ma li gestisce male (67' Njie sv )

KULENOVIC 5: Sua la conclusione che avrebbe dovuto portare Guida (e il Var) a fischiare rigore. Per il resto, tanto lavoro sporco e poco altro (60' Zapata 5.5: manca l'occasione per riaprire la gara a tu per tu con Bijlow)