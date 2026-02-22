Termina Genoa-Torino ed è il momento delle pagelle. I granata capitolano al Ferraris, andando sotto di due gol e giocando tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Ilkhan. Difficile salvare qualcuno se non Vlasic, unico a provarci fino all'ultimo secondo.
Le pagelle di Genoa-Torino 3-0: approccio horror, granata assenti ingiustificati
PALEARI 4.5: Due gol quasi in fotocopia, respinte centrali su Ekuban e Baldanzi che si trasformano in assist. In grossa difficoltà anche con i piedi
COCO 5: Prova a non mollare, intanto la peggior difesa del campionato incassa altri tre gol.
MARIPAN 5: Con le buone e con le cattive tiene Colombo, ma la difesa continua a imbarcare gol. Non riesce a fermare Baldanzi sul raddoppio (46' Ismajli 5.5: quando entra la partita è già compromessa).
EBOSSE 5: I due gol del Genoa nascono dalle sue parti, non la miglior giornata per l'esordio in granata (46' Prati 5: buona occasione per calciare, colpisce malissimo)
LAZARO 5: Norton-Cuffy lo anticipa in occasione dell'1-0, prova ad attaccare ma non trova mai lo spunto giusto. Nel finale si sposta a sinistra
VLASIC 6: Almeno ci prova, non si arrende mai. Gran palla per Gineitis, mette Zapata davanti al portiere
ILKHAN 4.5: Peccato per l'espulsione che - di fatto - chiude la partita con 45' d'anticipo, era tra i pochi a portare personalità in campo.
GINEITIS 5: Un mancino a fil di palo, avrebbe dovuto inquadrare lo specchio. Si vede poco.
OBRADOR 5: Un bel mancino a scaldare i guantoni di Bijlow (83' Pedersen 4: si presenta con lo stop sbagliato che manda in porta Messias per il 3-0).
SIMEONE 5: Troppi errori tecnici, ha pochi palloni ma li gestisce male (67' Njie sv)
KULENOVIC 5: Sua la conclusione che avrebbe dovuto portare Guida (e il Var) a fischiare rigore. Per il resto, tanto lavoro sporco e poco altro (60' Zapata 5.5: manca l'occasione per riaprire la gara a tu per tu con Bijlow)
