Le pagelle di Torino-Lazio 2-0: spicca Gineitis, Zapata e Simeone trascinano

Il Torino torna alla vittoria e lo fa nel momento del bisogno assoluto. La prima in panchina di Roberto D'Aversa è positiva perché la sua squadra stende 2-0 la Lazio in casa, in uno stadio che continua a essere poco popolato dai tifosi che non cessano di contestare la presidenza. Con questi tre punti i granata provano a rilanciarsi con decisione nella corsa salvezza. Dal punto di vista dei singoli sono state molto buone le prove di Gineitis, Obrador, Simeone e Zapata. Di seguito le pagelle complete.