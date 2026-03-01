tor partite pagelle Le pagelle di Torino-Lazio 2-0: spicca Gineitis, Zapata e Simeone trascinano

I voti e i giudizi alla sfida tra granata e biancocelesti valida per la 27^ giornata di Serie A: ottime prestazioni per gli attaccanti e Obrador
Federico De Milano
torino-lazio

Il Torino torna alla vittoria e lo fa nel momento del bisogno assoluto. La prima in panchina di Roberto D'Aversa è positiva perché la sua squadra stende 2-0 la Lazio in casa, in uno stadio che continua a essere poco popolato dai tifosi che non cessano di contestare la presidenza. Con questi tre punti i granata provano a rilanciarsi con decisione nella corsa salvezza. Dal punto di vista dei singoli sono state molto buone le prove di Gineitis, Obrador, Simeone e Zapata. Di seguito le pagelle complete.

PALEARI 6,5: non deve fare moltissimi interventi perché la Lazio si vede poco dalle sue parti ma quelli che fa sono molto buoni. Un paio di grandi parate per il portiere granata che si conferma anche oggi un numero 1 affidabile per questa squadra.

TURIN, ITALY - MARCH 1: Luca Pellegrini of SS Lazio challenged by Saul Coco of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and SS Lazio at Stadio Olimpico di Torino on March 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

COCO 6: torna ad essere schierato sul centro-destra e lo fa bene tenendo a bada un cliente scomodo come Zaccagni, non è sempre perfetto con il pallone tra i piedi ma la fase difensiva la cura bene

ISMAJLI 6,5: la Lazio prova a giocare con due centravanti diversi: prima Ratkov e poi Noslin ma il centrale albanese del Toro vince entrambi i duelli nel corso della sua partita.

EBOSSE 6: l'inizio non è promettente con alcuni appoggi sbagliati e la sensazione di non essere del tutto in partita, col passare dei minuti però cresce bene e chiude con sicurezza sganciandosi anche in diverse circostanze in zone più avanzate della sua difesa.

