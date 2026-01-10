Le pagelle di Atalanta-Torino 2-0: attacco non pervenuto, Biraghi entra e sbaglia

Arriva un altro ko in questa settimana complicata per il Torino che perde 2-0 alla New Balance Arena di Bergamo. Ad esultare a fine gara è l'Atalanta che segna una rete a inizio primo tempo e poi chiude i giochi con un contropiede vincente proprio prima del triplice fischio. Baroni prova a schierare un attacco con Zapata e Ngonge ma non viene ripagato.

Dal punto di vista dei singoli a salvarsi in attacco è solo Simeone tra i quattro scesi in campo oggi tra primo e secondo tempo. Vlasic si accende solo nel finale di gara, non sono positive anche le prove di Coco, Tameze e Lazaro che non incidono nelle due fasi, pur iniziando dal primo minuto.