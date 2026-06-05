Il disastro firmato Marco Baroni passa anche dalle prestazioni di Adrien Tameze. Il francese trova spazio soprattutto nella prima parte della stagione, ma viene spesso impiegato in una posizione poco adatta alle sue caratteristiche e il rendimento ne risente. Baroni insiste, in parte per necessità e in parte per scelte discutibili, nel schierarlo come braccetto destro nella difesa a tre. Una soluzione che finisce per penalizzare sia il giocatore sia l'intero reparto, con il Torino spesso in difficoltà nella fase difensiva. A fine stagione Tameze mette insieme 27 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, superando i 1400 minuti in campo, ma lasciando un bilancio complessivamente negativo.

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Tameze saluta il Toro, il ricordo non sarà dei migliori

Il voto: le prestazioni negative gli valgono un 5.5

L'esperienza di Adrien Tameze in granata si conclude con una stagione che, in fondo, riassume bene il suo percorso al Torino:e pochissimi acuti. L'inizio sotto la guida di Baroni è particolarmente difficile e il francese figura tra i protagonisti di alcune delle peggiori prestazioni della squadra, come quella contro il Como. Nel corso dell'anno. L'arrivo di D'Aversa, insieme a quelli di Marianucci ed Ebosse, riduce drasticamente il suo spazio. Con il nuovo tecnico, l'ex Verona colleziona soltanto tre brevi apparizioni per un totale di 15 minuti.Considerando il rendimento stagionale e le prestazioni offerte,. Arrivato nell'estate 2023 come uomo di fiducia di Juric, vive nella sua prima stagione quella che resta probabilmente l'annata migliore in maglia granata. Successivamente non riesce mai a garantire continuità di rendimento, né con Vanoli né nell'ultima stagione.Per Tameze, a 32 anni, si apre ora un nuovo capitolo lontano dal Toro, una squadra con cui non è mai riuscito a lasciare un segno davvero positivo.