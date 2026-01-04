Le pagelle di Verona-Torino 0-3: si riscopre Ilkhan, Vlasic trascina ancora

Dal punto di vista dei singoli, ottime prestazioni per Ismajli e Maripan in difesa e anche per Vlasic che sulla trequarti sta continuando a fare la differenza. Torna al gol Simeone, anche in quella che non è la sua miglior partita da quando veste granata e poi ci sono i sorrisi di Casadei e Njie che tornano a segnare in un momento di grande bisogno per la loro fiducia.