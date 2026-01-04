Il 2026 del Toro inizia con un ottimo successo in trasferta: Verona-Torino termina infatti con un sonoro 0-3 che è un punteggio che dona grande gioia. I granata partono bene nel primo tempo, riescono anche a soffrire a inizio ripresa ma poi chiudono la gara con due contropiedi letali nel finale, grazie anche a dei cambi molto impattanti.
pagelle
Le pagelle di Verona-Torino 0-3: si riscopre Ilkhan, Vlasic trascina ancora
I voti alla sfida tra gialloblù e granata per la 18^ giornata del campionato di Serie A con il successo dei granata che fa iniziare bene il 2026
Dal punto di vista dei singoli, ottime prestazioni per Ismajli e Maripan in difesa e anche per Vlasic che sulla trequarti sta continuando a fare la differenza. Torna al gol Simeone, anche in quella che non è la sua miglior partita da quando veste granata e poi ci sono i sorrisi di Casadei e Njie che tornano a segnare in un momento di grande bisogno per la loro fiducia.
Di seguito le pagelle di Verona-Torino
