Le pagelle di Torino-Milan 2-3: difesa colabrodo, Baroni non trova soluzioni

Termina Torino-Milan, è il momento delle pagelle. Terza sconfitta in fila per i granata che si fanno rimontare dai rossoneri, dimostratisi superiori per qualità e carattere. Il vantaggio di due reti avrebbe potuto essere custodito meglio: ancora una volta latita la tenuta difensiva della squadra, che viene meno nel momento clou della gara e permette a Pulisic di calciare due volte fronte alla porta.