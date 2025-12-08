Termina Torino-Milan, è il momento delle pagelle. Terza sconfitta in fila per i granata che si fanno rimontare dai rossoneri, dimostratisi superiori per qualità e carattere. Il vantaggio di due reti avrebbe potuto essere custodito meglio: ancora una volta latita la tenuta difensiva della squadra, che viene meno nel momento clou della gara e permette a Pulisic di calciare due volte fronte alla porta.
POSTPARTITA
Le pagelle di Torino-Milan 2-3: difesa colabrodo, Baroni non trova soluzioni
I voti ai protagonisti della sfida valevole per la 14esima di Serie A 2025/2026
Per quanto riguarda i singoli, sicuramente il miglior granata è Zapata: il suo ritorno al gol è la miglior notizia della serata. Poco chiaro cosa accade in occasione del cambio ritardato Tameze-Masina. Casadei non entra bene, ma Anjorin non fa meglio.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-MILAN 2-3
