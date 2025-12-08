Torino-Milan 2-3: l’illusione dura un tempo, Allegri la ribalta con Pulisic

Il commento alla terza sconfitta consecutiva dei granata che cadono in casa contro i rossoneri nel 14° turno del campionato di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 22:55)

Sale a tre il numero di sconfitte di fila del Torino che perde anche in casa contro il Milan dopo i ko con Como e Lecce. La squadra di Baroni parte bene nei primi minuti di primo tempo portandosi sul 2-0 ma poi si scioglie nella ripresa e subisce la rimonta della formazione di Allegri. I rossoneri ringraziano per l'ottimo ingresso in campo di Pulisic che segna due reti in appena dieci giri d'orologio e dona così il successo alla sua squadra che torna in vetta a pari punti col Napoli. Da parte granata un'altra delusione per una partita a due volti, i granata aggressivi nel primo tempo non sono stati in grado di opporsi alle ondate rossonere nella ripresa.

Le scelte: esordio per Anjorin dal 1', dopo mesi torna il tandem Adams-Zapata — Era dalla passata stagione che non si vedevano Adams e Zapata in coppia assieme da titolari nell'attacco del Torino e questa sera contro il Milan si rivedono entrambi. Baroni decide di puntare su un attacco di spessore supportato da Vlasic che completa una mediana in cui c'è anche Asllani come regista e Anjorin, al debutto in stagione da titolare. Sulle fasce ci sono ancora Pedersen a destra mentre a sinistra si rivede Lazaro: confermato anche Israel in porta e il terzetto difensivo davanti a lui composto da Tameze, Maripan e Coco.

Il primo tempo: la sblocca subito Vlasic su rigore, Zapata raddoppia — La prima frazione di questa gara inizia subito con tanto agonismo, si lotta molto a centrocampo ma il Toro dimostra di avere approcciato la partita con la giusta mentalità. Prima è Zapata che lotta contro due avversari al limite dell'area creando i presupposti per un'azione pericolosa e poi è Maripan che nei primi minuti sale fino alla trequarti d'attacco per fermare due volte il tentativo di ripartenza di Leao. All'8' c'è subito la prima svolta del match con il calcio di rigore per il Torino guadagnato dalla grinta di Adams che porta pressione a Tomori: il difensore inglese sbaglia uno stop di petto e controlla con il braccio un pallone spiovente dal cielo. L'arbitro è sicuro e indica il dischetto, si presenta Vlasic che come contro il Como non sbaglia e porta i granata in vantaggio sull'1-0, calciando bene con precisione a fil di palo senza lasciare modo a Maignan di parare pur intuendo l'angolo corretto. Al 17' arriva anche il raddoppio del Torino con capitan Duvan Zapata che, dopo l'assist di Vlasic, segna una bella rete colpendo con potenza con una traiettoria ad incrociare che batte Maignan. Si tratta del primo gol del colombiano in stagione, dopo che ha passato un lunghissimo tempo fermo ai box infortunato nella seconda metà della scorsa annata. Tantissime proteste da parte dei giocatori del Milan che chiedevano un fallo di Tameze su Nkunku a inizio azione, dopo qualche minuto di attesa per un controllo radio con la sala VAR, Chiffi convalida la rete ed è 2-0 per il Toro. I rossoneri però non demordono e al 24' trovano subito i gol che accorcia le distanze: lo realizza Rabiot con una gran conclusione da molto lontano che entra in rete con potenza e beffando Israel che tenta la parata ma non tocca il pallone. Alla mezz'ora c'è un altro evento importante nell'economia del match: dalla panchina rossonera si alza un grande ex come Ricci che prende il posto in campo dell'infortunato Leao. Nella parte finale di primo tempo il Milan cerca di tenere il piede premuto sull'acceleratore e in alcune circostanze la difesa granata va un po' più in confusione con qualche errore in fase di impostazione e un paio di falli di troppo che animano la squadra di Allegri. L'occasione più grossa capita ancora sui piedi di Rabiot che al 45' colpisce al volo, tutto solo al limite dell'area, spedendo la palla di pochissimo a lato. Le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 per il Torino al termine di un primo tempo davvero ricco di colpi di scena.

Il secondo tempo: doppietta di Pulisic che stende il Toro — L'avvio di ripresa è a tinte rossonere con un paio di affondi nei primi cinque minuti che fanno subito capire le intenzioni di Modric e compagni. Loftus Cheek entra in area dalla destra mettendo in difficoltà Coco ma la difesa del Toro si salva, arriva poi un fallo di Tameze su Nkunku che dona un'occasione ghiotta al Milan con un calcio di punizione da ottima posizione ma Bartesaghi spara secco sulla barriera e spreca. Al 55' deve fare un grande doppio intervento Israel che prima respinge il colpo di testa ravvicinato di Bartesaghi e poi fa muro anche su Ricci che in scivolata aveva tentato il tap-in vincente. Due minuti più tardi arriva poi un'ammonizione per Anjorin per via di un pestone su Saelemaekers. Poco prima dell'ora di gioco, Baroni sceglie di cambiare in mediana inserendo Casadei al posto proprio di Anjorin. Al 61' è pericoloso anche Pedersen che prova un tiro a giro col mancino ma la palla esce non di poco alla destra di Maignan. Il Milan torna a farsi vivo in attacco con Nkunku che al 65' entra in area e chiede un rigore dopo aver ricevuto una spallata da Maripan ma per l'arbitro è tutto regolare. Il pareggio però non tarda ad arrivare con Pulisic che realizza una rete da posizione ravvicinata al primo pallone toccato dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo: lo statunitense riceve un bel cross dalla sinistra sul quale Coco e Maripan provano in due a spazzare di testa ma sbagliano l'intervento e lasciano l'ex Chelsea tutto solo a timbrare il 2-2. Il secondo tempo del Toro è del tutto diverso dal primo e il Milan schiaccia a lungo i granata nella loro metà campo. Pulisic si conferma arma molto pericolosa per il Torino e al 77' segna la sua doppietta personale trafiggendo Israel su assist dalla corsia destra di Ricci: errori in marcatura di Casadei sul centrocampista toscano e di Asllani che non segue il taglio dell'attaccante statunitense. La difesa granata concede due tiri al numero 11 del Milan tutto solo che non perdona e realizza la sua doppietta personale. Baroni prova a dare la scossa finale con dei cambi tardivi: a 5 minuti dal 90' entrano Ngonge, Aboukhlal e Nkounkou al posto di Pedersen, Adams e Lazaro. Nel finale i granata tentano un arrembaggio che però non porta i frutti sperati e per Baroni arriva così la terza sconfitta di fila.