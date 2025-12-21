tor partite pagelle Le pagelle di Sassuolo-Torino 0-1: Maripan e Vlasic leader insostituibili

POSTPARTITA

Le pagelle di Sassuolo-Torino 0-1: Maripan e Vlasic leader insostituibili

I voti ai protagonisti della sfida valida per la 16esima giornata di Serie A 2025/2026
Gianluca Sartori
Gianluca Sartori Direttore 

Le pagelle di Sassuolo-Torino 0-1: Maripan e Vlasic leader insostituibili- immagine 2

Termina Sassuolo-Torino, è il momento delle pagelle. Secondo successo consecutivo per i granata, che si regalano un buon Natale vincendo di misura al Mapei Stadium: decisiva la rete di Vlasic su rigore. Sempre vincendo per 1-0, sempre grazie al numero 10 croato, il Torino si risolleva in classifica.

QUI LA CRONACA DI SASSUOLO-TORINO 0-1

Per quanto riguarda i singoli, sicuramente il miglior granata è il croato: per lui non solo il rigore trasformato, ma una partita da leader a tutto tondo. Sullo stesso piano si pone Maripan, argine invalicabile per gli attaccanti neroverdi. I pochi non brillantissimi sono Gineitis e Lazaro. Anche Zapata non è al meglio.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI SASSUOLO-TORINO 0-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA