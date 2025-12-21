Sassuolo-Torino 0-1: sulle ali di Vlasic i granata risalgono la corrente

Triplice fischio al Mapei Stadium

Alberto Giulini Vicedirettore 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 17:07)

Un rigore di Nikola Vlasic, l'uomo del momento in casa granata, regala tre punti pesanti al Toro davanti agli oltre 1.600 tifosi accorsi a Reggio Emilia. La squadra di Baroni dà continuità al successo contro la Cremonese, conferma la scossa arrivata con l'avvento di Petrachi e avrà ora l'opportunità di aprire nuovi scenari per il prosieguo di stagione: ci sono venti punti dopo 16 giornate e sono in arrivo tre gare sulla carta alla portata contro Cagliari, Verona e Udinese.

Le scelte: Ismajli braccetto sinistro, davanti partono Zapata e Adams — Difesa obbligata per Marco Baroni, costretto a rinunciare a Coco e Masina per la Coppa d'Africa. Davanti a Paleari tocca dunque a Tameze e Ismajli ai fianchi di Maripan. In cabina di regia c'è Asllani, ai suoi fianchi ancora Vlasic e Gineitis, così come sugli esterni tocca a Pedersen e Lazaro. In avanti, confermata la coppia Adams-Zapata. Grosso deve fare a meno di Pinamonti e Berardi: il tridente è composto da Volpato, Cheddira e Laurienté.

Il primo tempo: Calzavara assegna e poi toglie un rigore — In arrivo c'è subito un brivido per il Toro: Cheddira colpisce la traversa a porta vuota su assist di Laurienté, ma tutto partiva da fuorigioco e il guardalinee alza la bandierina a fine azione. Si entra in una fase di studio, senza particolari occasioni da entrambe le parti. La situazione può cambiare al 22': Vlasic calcia dal limite, Adams si avventa sulla ribattuta difettosa di Muric e viene steso da Doig, per l'arbitro è calcio di rigore e ammonizione per lo scozzese. Calzavara - al debutto in Serie A - viene richiamato però al monitor per verificare un precedente tocco di Tameze su Matic e revoca il rigore "per un irregolarità prima del fallo da rigore". Alla mezzora un gran recupero di Pedersen crea un'occasione d'oro per Zapata, che spara alle stelle da ottima posizione. I granata provano ad alzare la pressione, faticando però a trovare l'ultimo spunto per rendersi pericolosi. Al 37' scatta il giallo per un tocco duro di Walukiewicz su Gineitis. Un minuto più tardi protestano i granata per un fallo non ravvisato del polacco, appena ammonito, su Ismajli. C0sì come rischia tantissimo anche Matic, già ammonto e graziato da Calzavara per un intervento in netto ritardo su Gineitis.

Il secondo tempo: stavolta il rigore c'è, Vlasic non perdona — In avvio di ripresa ci prova subito Volpato, il mancino a giro si spegne di poco a lato. I padroni di casa provano ad alzare i giri e al 50' è decisiva una chiusura di Maripan su Kone. Lazaro si divora quindi un gol a porta vuota, ma l'arbitro fischia un precedente contatto (dubbio) tra Adams e Muharemovic. Il Sassuolo torna ancora a farsi vedere con un destro da buona posizione di Walukiewicz, convincendo Baroni a optare per i primi cambi: Simeone e Ilic rilevano Zapata e Gineitis. Tra i granata ci prova quindi Asllani con un mancino da fuori che termina di poco a lato. Al 63' arrivano i primi cambi anche per il Sassuolo: Lipani e Moro prendono il posto di Vranckx e Cheddira. Al 65' arriva un rigore per il Toro al termine di un contropiede: Simeone inganna Doig con una finta di corpo e si fa stendere in area dallo scozzese. Questa volta non ci sono dubbi, dal dischetto si presenta Vlasic: pallone a sinistra, portiere a destra e 0-1. Il croato conferma così infallibilità dal dischetto e momento d'oro: quarto gol nelle ultime cinque partite. Al 71' scatta il giallo per Ilic dopo un tocco duro su Volpato, il più attivo tra i neroverdi. L'occasione per il pari dei padroni di casa è sulla testa di Lipani, che non inquadra su cross pennellato da Laurienté. Il Toro risponde con una ripartenza sull'asse Adams-Simeone, Muric respinge in angolo una botta dell'argentino dopo gran lavoro dello scozzese. Grosso si gioca il tutto per tutto con tre cambi: Fadera, Candé e Pierini per Volpato, Doig e Laurienté. All'80' è ancora puntuale e perfetto un intervento in scivolata di Maripan Kone involato verso la porta. Il cileno prova quindi la gran botta al volo dal limite, trovando la respinta in angolo di Muric. Baroni si gioca quindi la freschezza di Ngonge al posto di Adams all'85'. Due minuti più tardi tocca a Casadei e Biraghi per Asllani e Tameze, colpito da crampi dopo una partita solidissima. Scattano quindi 4 minuti di recupero con il Sassuolo riversato in avanti alla ricerca del pari. In contropiede Ngonge si presenta a tu per tu con Muric ma manca il colpo del ko. Ma non c'è spazio per altre occasioni: festeggia il Toro, arriva il secondo successo consecutivo e i granata possono passare un buon Natale.