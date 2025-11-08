Le pagelle di Juventus-Torino 0-0: i tre difensori alzano il livello nel derby

Termina il derby, è il momento delle pagelle. Finisce 0-0 una partita che si è accesa soprattutto nel secondo tempo, con occasioni da una parte e dall'altra, e con i due portieri che hanno effettuato interventi salva risultato. Il Torino continua la striscia di risultati utili consecutivi e per la prima volta nell'era Cairo non perde il derby di andata.