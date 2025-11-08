Juventus-Torino 0-0: gli uomini derby sono Di Gregorio e Paleari

Il primo tempo

Il primo squillo bianconero porta la firma di Conceicao: il portoghese supera Vlasic e penetra in area, prova il mancino e trova la respinta di Maripan. Il possesso palla è prevalentemente della Juve nei primi venti minuti: il Toro è attento a non concedere varchi, ma fatica a ripartire. Al 20' sono provvidenziali Ismajli e Coco in chiusura su McKennie, penetrato in area su imbucata di Vlahovic. Il primo tiro granata è di Coco, che calcia debole e centrale sugli sviluppi di rimessa laterale battuta in area. Al 26' è decisivo Maripan in chiusura su conclusione ravvicinata di Vlahovic. Al 31' è pericolosissimo il Toro: Ngonge si libera con una magia e imbuca per Simeone, che se la allunga troppo e non trova il tempo per colpire a tu per tu con Di Gregorio. La risposta bianconera è un mancino a giro di Conceicao che si spegne di poco a lato con una parata di Paleari, non ravvisata dall'arbitro.