Juventus-Torino 0-0: gli uomini derby sono Di Gregorio e Paleari

Il primo tempo—
Il primo squillo bianconero porta la firma di Conceicao: il portoghese supera Vlasic e penetra in area, prova il mancino e trova la respinta di Maripan. Il possesso palla è prevalentemente della Juve nei primi venti minuti: il Toro è attento a non concedere varchi, ma fatica a ripartire. Al 20' sono provvidenziali Ismajli e Coco in chiusura su McKennie, penetrato in area su imbucata di Vlahovic. Il primo tiro granata è di Coco, che calcia debole e centrale sugli sviluppi di rimessa laterale battuta in area. Al 26' è decisivo Maripan in chiusura su conclusione ravvicinata di Vlahovic. Al 31' è pericolosissimo il Toro: Ngonge si libera con una magia e imbuca per Simeone, che se la allunga troppo e non trova il tempo per colpire a tu per tu con Di Gregorio. La risposta bianconera è un mancino a giro di Conceicao che si spegne di poco a lato con una parata di Paleari, non ravvisata dall'arbitro.
Il secondo tempo—
Al rientro dagli spogliatoi arrivano subito i primi cambi tra le fila granata: Asllani e Adams rilevano Ilic e Ngonge. E la partita si accende nel secondo tempo, che regala molte più occasioni rispetto al primo tempo. Simeone trova subito il gol del vantaggio, ma il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco di partenza dell'argentino. Ismajli è quindi provvidenziale a murare una conclusione ravvicinata di Yildiz. Kalulu salva invece su Adams dopo una serie di rimpalli nell'area bianconera. Ci prova quindi Simeone su cross dalla sinistra di Lazaro, Di Gregorio blocca in due tempi. Al 63' il Toro va ad un passo dal vantaggio con Adams, Di Gregorio si supera e alza in angolo dopo una grande azione corale granata. Ma sono tanti i rimpianti dello scozzese per un pallone che avrebbe meritato migliore sorte. Un minuto più tardi Asllani spende il giallo per fermare una ripartenza di Yildiz, che accentua molto la caduta. Al 67' ci pensa Paleari in uscita bassa a murare su David. Il portiere è ancora reattivo a mettere in angolo un colpo di testa ravvicinato di McKennie. La risposta del Toro è un destro di Asllani che dal limite non inquadra di poco lo specchio. Al 79' Colucci si affida alla panchina: Anjorin e Zapata rilevano Vlasic e Simeone. All'87' tocca invece a Tameze al posto di uno sfinito Ismajli. I bianconeri provano a cingere d'assedio l'area granata, ma i tre centrali si dimostrano solidissimi. Scattano quindi cinque minuti di recupero con la Juve in avanti e il Toro attento a chiudere tutti gli spazi. Il recupero non regala occasioni: finisce 0-0 un derby che ha visto i portieri protagonisti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA