Termina Torino-Udinese, è il momento delle pagelle. I friulani espugnano l'Olimpico Grande Torino, costringendo i tifosi granata ad assistere alla seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche. Non si conferma la squadra di Baroni dopo la prova del Bentegodi, manca ancora l'appuntamento con la continuità. Nella ripresa l'Udinese diventa cinico, sfrutta gli errori e affonda il colpo con Zaniolo, poi arriva anche lo 0-2, Casadei accorcia le distanze con l'1-2 di testa al 87' ma la rimonta non si concretizza.
pagelle
Le pagelle di Torino-Udinese 1-2: si salva Casadei, troppi errori da matita blu
I voti alla sfida tra granata e bianconeri
QUI LA CRONACA DI TORINO-UDINESE 1-2
Per quanto riguarda i singoli, l'occasione più nitida passa dalla testa di Casadei nel primo tempo ed è poi lo stesso Casadei a regalare la speranza di rimonta nel finale. In generale troppo poco a livello offensivo da parte del Toro al di là dei due tentativi menzionati. Incidono però in negativo soprattutto i troppi errori in impostazione e le difficoltà nei duelli singoli. Alla fine il Toro ne paga lo scotto.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-UDINESE 1-2
© RIPRODUZIONE RISERVATA