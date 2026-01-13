Coppa Italia, le pagelle di Roma-Torino 2-3: Ilkhan determinante, Adams rinasce

Il Torino ottiene il passaggio del turno in Coppa Italia e vola ai quarti di finale dopo aver battuto 2-3 la Roma in trasferta. I granata superano quindi questo turno degli ottavi grazie a una prova molto buona sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra di Baroni va in vantaggio ma si fa rimontare due volte dai giallorossi, però non demorde e dimostra tutto il suo carattere segnando il gol del 2-3 a fine partita.

Dal punto di vista dei singoli sono state eccellenti le prestazioni di Vlasic e Ilkhan in mediana, oltre ad Adams che rinasce, dopo un periodo un po' complicato, segnando una doppietta che per lui ha il gusto di liberazione. Sono positivi anche gli ingressi in campo di Njie e Casadei nella ripresa.