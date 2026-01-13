Il Torino ottiene il passaggio del turno in Coppa Italia e vola ai quarti di finale dopo aver battuto 2-3 la Roma in trasferta. I granata superano quindi questo turno degli ottavi grazie a una prova molto buona sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra di Baroni va in vantaggio ma si fa rimontare due volte dai giallorossi, però non demorde e dimostra tutto il suo carattere segnando il gol del 2-3 a fine partita.
pagelle
Coppa Italia, le pagelle di Roma-Torino 2-3: Ilkhan determinante, Adams rinasce
Il Toro vola ai quarti di finale di Coppa Italia battendo la Roma sulle ali dei gol di Adams e Ilkhan che fanno una grande gara
Dal punto di vista dei singoli sono state eccellenti le prestazioni di Vlasic e Ilkhan in mediana, oltre ad Adams che rinasce, dopo un periodo un po' complicato, segnando una doppietta che per lui ha il gusto di liberazione. Sono positivi anche gli ingressi in campo di Njie e Casadei nella ripresa.
Di seguito le pagelle di Roma-Torino
© RIPRODUZIONE RISERVATA