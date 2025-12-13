Torino-Cremonese è la partita che permette ai granata di ritrovare il sorriso dopo un mese molto complicato. In seguito a tre brutti ko di fila il Toro ritrova un successo molto importante che lo allontana (almeno per il momento) dalle zone calde della classifica.
Le pagelle di Torino-Cremonese 1-0: Maripan vince la sfida con Vardy, Zapata cresce
I voti e i giudizi ai giocatori presenti in campo nella sfida tra granata e grigiorossi valida per la 15^ giornata di Serie A
Per quanto riguarda i singoli buona prestazione della difesa che torna a chiudere una partita con una preziosa rete inviolata che mancava dal derby contro la Juventus. La coppia Adams-Zapata viene confermata e fa tanto lavoro sporco mentre è positiva la prestazione di Vlasic che trascina il Toro.
Di seguito le pagelle di Torino-Cremonese
