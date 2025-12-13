Torino-Cremonese 1-0: la zampata di Vlasic ridà i tre punti ai granata

Triplice fischio al Grande Torino

Matteo Curreri 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 17:07)

Arrivano tre punti pesantissimi per il Torino di Marco Baroni. I granata rialzano la testa dopo tre passi falsi consecutivi con una vittoria di misura su una Cremonese reduce, al contrario, da due affermazioni in fila. A decidere l'incontro è Vlasic al 27'. Nella ripresa una buona opportunità sui piedi di Adams per il raddoppio, successiva al brivido corso dai granata sul gol mangiato clamorosamente da Moumbagna a dieci dal novantesimo. Una boccata d'aria per il Toro dopo una settimana tribolata, caratterizzata dal ko in rimonta contro il Milan e dall'avvicendamento tra Davide Vagnati e Gianluca Petrachi. Ora il terzultimo posto dista sette lunghezze.

Torino-Cremonese, le scelte: torna Paleari, Gineitis a sorpresa — Baroni per la gara contro la Cremonese mantiene il 3-5-2 ma cambia innanzitutto in porta con il ritorno tra i pali di Alberto Paleari. In difesa, rientro per Ardian Ismajli, dopo aver saltato tutte e tre le gare post sosta per le nazionali, in compagnia di Maripan e Coco. In mediana si rivede a sorpresa Gvidas Gineitis insieme a Asllani vertice basso e Vlasic. Sugli esterni Pedersen e Lazaro, davanti confermato il duo Adams-Zapata. Per quanto riguarda la Cremonese, Nicola schiera Terracciano, Baschirotto e Bianchetti davanti ad Audero; Payero, Bondo e Vandeputte a centrocampo; Barbieri e Pezzella sugli esterni. In attacco Bonazzoli prevale nel ballottaggio su Sanabria e gioca in coppia con Jamie Vardy.

Il primo tempo: inizio di marca Cremonese, poi granata in crescendo — Prima fase di gioco abbastanza spezzettata, le due squadre sono schierate a specchio e occupano sapientemente le proprie metà campo. Diversi errori tecnici dei granata minano sulla costruzione di presupposti offensivi. La Cremonese appare più reattiva e arrivando alla doppia cifra di minutaggio comincia a palleggiare con continuità nel fortino avversario. A sinistra, Pezzella al 13' riesce a sfondare e a offrire un cross al centro, chiuso in corner. Dalla bandierina, un minuto più tardi il primo brivido per i granata con Ceccherini che è libero di staccare di testa con Paleari a bloccare. Segnali di un Toro in apprensione, che dopo qualche secondo deve rincorrere una ripartenza condotta da Bonazzoli e Vardy: nessun pericolo, ma è poi Asllani a sbagliare un passaggio elementare e ridare il possesso agli ospiti. Chi si aspettava una reazione granata dopo i tre passi falsi consecutivi, non sta venendo accontentato. Intorno al 20' cresce però l'inerzia granata. Asllani si inventa un lancio a scavalcare la difesa all'indirizzo di Adams; lo scozzese controlla e lascia partire il sinistro che porta Audero al tuffo e alla deviazione in corner. Il Toro alza il proprio baricentro per pressare sulla costruzione della squadra di Nicola. Al 23', su un recupero alto di Gineitis, si creano i presupposti per Asllani per una conclusione dalla lunga distanza: il suo mancino termina però sopra la traversa. Entra allora in partita Duvan Zapata che sfrutta il suo strapotere fisico per penetrare da sinistra in area di rigore e guadagnarsi un corner. Un leziosismo di Gineitis, che cercava un compagno col tacco fa sfumare una potenziale occasione da rete, poi è lo stesso lituano al 27' a offrire un cross col mancino che Zapata controlla spalle alla porta per poi liberarsi della pressione di due difensori e offrire a Vlasic la possibilità di concludere in rete. Così avviene, con il croato che bissa il gol di lunedì scorso contro il Milan. La rete però non fa demordere la Cremonese, che due minuti più tardi si ripresenta dalle parti di Paleari. Barbieri sventaglia un cross da destra, Pezzella fa sponda al centro per Bonazzoli che controlla e si cimenta in una rovesciata: Paleari è reattivo. Qualche secondo dopo è poi lo stesso Toro a complicarsi la vita con Lazaro che appoggia maldestramente dietro all'estremo difensore granata. Vardy coglie la traiettoria, supera Paleari, ma si porta il pallone sul fondo. Nell'ultimo tratto di primo tempo sono i granata ad assumere il controllo delle iniziative, costringendo la Cremonese ad indietreggiare. Una serie di cross non sfruttati sottolineano un finale di primo tempo in crescendo. Al 36' Gineitis in progressione costringe al fallo Barbieri, il primo a finire sul taccuino di Marinelli. Tre minuti più tardi, la nuova iniziativa del Toro sempre con Gineitis che offre un cross, Maripan svirgola il pallone al momento del tap-in. Dopo due minuti di recupero, Marinelli rimanda il discorso alla seconda frazione.

Il secondo tempo: Moumbagna grazia il Toro, si rivede Ilkhan — Nella ripresa il primo squillo è granata con Lazaro che dopo tre minuti va sul fondo e alza un cross che finisce tra le braccia di Audero. Poco dopo Ismajli perde un altro pallone rischioso che innesca il palleggio della Cremonese. Maripan allontana e lancia Adams palla al piede, inseguito da due difensori. Lo scozzese manca però l'appuntamento con la conclusione guadagnando soltanto un corner. Al 51' il primo cambio della partita, attuato da Nicola: fuori Bondo dentro Zerbin. Un altro retropassaggio al 55' mette in difficoltà Paleari in uscita su Vardy: tutto risolve con una rimessa laterale in favore dei granata. Tre minuti più tardi ci prova poi Gineitis con un tiro dalla distanza che viene bloccato. Al 62' bella apertura di Adams a premiare l'inserimento a destra di Pedersen. Il norvegese arriva in area di rigore, ma dal fondo non chiude l'ampio uno due con i giri giusti, con la Cremonese che si rifugia in corner. Tra il 63' e il 64' doppi cambi per entrambe le formazioni: Baroni sostituisce Gineitis e Zapata per Casadei e Simeone, mentre Nicola Barbieri e Pezzella per Floriani Mussolini e Sanabria. L'ex di giornata si presenta con un colpo di testa che termina fuori dallo specchio difesa da Paleari, poi al 70' è Adams, dall'altra parte, a stoppare e tentare il tiro. Respinge Audero, poi è Ismajli a provarci senza successo sulla ribattuta. Il match entra in una fase piuttosto spezzettata. Nicola tenta al 78' le carte Vazquez e Moumbagna per Vandeputte e Bonazzoli. Subito dopo è invece Pedersen a impensierire la difesa lombarda arrivando in area di rigore, venendo murato in corner al momento del tiro. I cambi rischiano di essere fruttuosi per la Cremonese all'8o': servizio in profondità all'indirizzo di Vardy che offre un pallone sul secondo palo per Moumbagna a porta sguarnita. ma il neo entrata spara altissimo. Il Toro non si impaurisce all'82' Adams va vicinissimo al raddoppio con un'azione personale. Lo scozzese apre il destro all'indirizzo del secondo palo, senza però trovare il premio del gol. Baroni inserisce all'82' Ngonge al posto di Adams, in una fase di gestione del vantaggio da parte dei granata. Allo scoccare dei 6 minuti di recupero concessi da Marinelli, Baroni concede minutaggio a Ilkhan, mai schierato dalla prima giornata, e Biraghi per Asllani e Lazaro. Nel recupero, ammonito Payero per fallo su Casadei, che rimane a terra qualche istante prima di ristabilirsi completamente. Attimi di sofferenza, accompagnati da un'ammonizione all'indirizzo di Pedersen, prima del triplice fischio che consegna ai granata la quarta vittoria del loro campionato.