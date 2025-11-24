Le pagelle di Torino-Como 1-5: i cambi di Baroni giocano per gli ospiti

Termina Torino-Como, è il momento delle pagelle. All'Olimpico Grande Torino la partita si ferma sull'1-5, risultato pesante che condanna la squadra di Baroni alla seconda sconfitta stagionale tra le mura amiche dopo quella incassata con l'Atalanta. Nel primo tempo più vivace il Como, ma il Toro resta in partita. Nel secondo arriva il blackout. Dopo il gol di Addai al 52', la squadra di Baroni si spegne e inizia a commettere errori grossolani. Il Como ne approfitta, affonda il colpo e impartisce una lezione amara.

Per quanto riguarda i singoli, spicca la difficoltà di chi è entrato in campo nel secondo tempo a partita ancora recuperabile con un solo gol di scarto. Troppi errori da chi è entrato con l'obiettivo di invertire la rotta e che invece ha contribuito ad affondare la nave.