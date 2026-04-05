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LE PAGELLE

Termina Pisa-Torino, è il momento delle pagelle. Vittoria importante dei granata, che in trasferta in terra Toscana ottengono tre punti forse determinanti in chiave salvezza: la rete di Adams nella ripresa vale il raggiungimento di quota 36 punti, con il terzultimo posto che dista ore nove punti. Partita non brillante quella dei granata, che hanno ottenuto il massimo risultato senza convincere appieno, ma in questo momento del campionato conta soprattutto mettere al più presto al sicuro la permanenza in categoria.

Per quanto riguarda i singoli, l'uomo partita è certamente Adams, ma piacciono anche Obrador, Ebosse e Ismajli. Kulenovic e Prati bocciati, Vlasic in giornata non positiva.

PORTIERE

PALEARI 6: inoperoso nel primo tempo, il primo intervento è un'uscita bassa nei primi secondi della ripresa. Anche per il resto della partita fa poco altro se non l'ordinaria amministrazione. Pomeriggio tranquillo, se non per una comoda parata nel finale.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI PISA-TORINO 0-1

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