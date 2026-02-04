Termina Inter-Torino ed è il momento delle pagelle. Si ferma ai quarti l'avventura in Coppa Italia del Toro: non basta Kulenovic per rispondere al doppio vantaggio nerazzurro firmato Bonny-Diouf. I granata perdono un importante obiettivo stagionale con tanti rimpianti contro una squadra ricca di seconde linee.
PAGELLE
Le pagelle di Inter-Torino 2-1: Maripan di nuovo fuori, perché?
PALEARI 5: Esce a vuoto in occasione del vantaggio dell'Inter.
TAMEZE 5: Si perde Bonny sull'1-0, errore che pesa al rientro da titolare.
MARIANUCCI 5: Troppo leggero su Thuram in occasione del raddoppio nerazzurro (60' Maripan 6: spende il giallo per fermare Esposito)
COCO 6: Il migliore là dietro, tiene botta e si fa vedere anche in fase offensiva.
PEDERSEN 6.5: Fa valere la velocità sulla destra, trova l'assist per Kulenovic (60' Lazaro 6)
VLASIC 6: È il vero regista del Toro, primo a sacrificarsi e primo a rilanciare l'azione. Le occasioni passano tutte dai suoi piedi.
PRATI 6: Regia ordinata. Non inquadra da buona posizione, si vede annullare un gol per pochi centimetri.
ANJORIN 5.5: Si vede poco, comprensibile un po' di ruggine dato il poco minutaggio (60' Ilkhan)
OBRADOR 5.5: Peccato si faccia saltare con troppa facilità da Kamate, è una macchia (che pesa) in una partita di buon livello (86' Nkounkou sv).
NJIE 6: Suo il primo squillo, spreca da buona posizione nella ripresa. Non si risparmia, a tratti esagera nel cercare la giocata (73' Zapata 5.5: ha pochi palloni, li gestisce male).
KULENOVIC 6.5: Prima da titolare e primo gol in granata. Tanto sacrificio spalle alla porta ma gestisce bene
All. BARONI 5.5: La peggior difesa del campionato può fare a meno di Maripan? Il campo dice di no. La difesa è rivedibile sui due gol subiti, che condizionano inevitabilmente l'andamento della gara. Il Toro si sveglia tardi, ma non sfigura. Non convince il cambio Pedersen-Lazaro.
