Le pagelle di Napoli-Torino 2-1: poche idee e troppi errori al Maradona

PORTIERE e DIFESA

NAPLES, ITALY - MARCH 06: Mathias Olivera in action during the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on March 06, 2026 in Naples, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Non c'è gara al Maradona. Troppo poco Torino nel confronto con il Napoli, una gara in cui ai granata riesce davvero poco. I partenopei mettono in mostra le proprie qualità, evidenti a livello offensivo, e colpiscono i punti deboli della squadra di D'Aversa, che non riesce mai davvero a reagire. Dal punto di vista dei singoli, spiccano gli errori individuali: Ebosse e Paleari sul primo gol, Pedersen e Lazaro sul secondo. Di seguito le pagelle.

PALEARI 5.5: Croce e delizia nel giro dei sei minuti: strepitoso su Olivera a un passo dal gol, male la copertura sul primo palo quando è Alisson Santos a colpire. Il brasiliano si rivela un problema anche nella ripresa, troppe volte la risposta ai suoi tiri è incerta; attento invece su Politano nel finale. L'altalena non dà sicurezze.

COCO 5.5: Sul lato il Napoli prova a sfondare in più di una circostanza. Non semplice il lavoro da braccetto destro al Maradona, qualche fatica c'è e si fa sentire nella facilità con cui i partenopei riescono ad affondare.

ISMAJLI 5.5: Tra tutti è quello con il duello più difficile, la sfida a Hojlund. L'ex Atalanta lo costringe agli straordinari, mettendolo alla prova negli anticipi e nel gioco aereo. All'ora di gioco spende il giallo, è una spada di Damocle con cui però convive. Affannato sì, ma non pregiudica il risultato.

EBOSSE 5: Inizio di partita da dimenticare: Alisson Santos lo punta e lo manda in tilt in occasione del vantaggio. Si ricompone, ma l'errore commesso a inizio partita ne condiziona la valutazione e il match.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI NAPOLI-TORINO