Le pagelle di Lecce-Torino 2-1: non basta Adams, discutibili le scelte di Baroni

Termina Lecce-Torino, è il momento delle pagelle. Brutta caduta per il Torino in Puglia: due gol presi in due minuti nel primo tempo, poi Adams accorcia ma Asllani nel finale sbaglia quello che sarebbe stato il rigore del pari. Soprattutto, resta agli atti un primo tempo negativo per i primi 30-35 minuti.

Per quanto riguarda i singoli, i migliori granata sono Coco, Vlasic e Adams. Non bene chi entra, da Ngonge e Aboukhlal a Lazaro. Non convince la strategia adottata da Baroni.