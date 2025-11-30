Lecce-Torino 2-1: altro blackout e un rigore fallito, Baroni rivede le streghe

Triplice fischio al Via del Mare

Alberto Giulini Vicedirettore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 14:39)

Le trasferte in Salento, lo insegna la storia, hanno spesso un retrogusto amaro per il Torino, e la tradizione viene rispettata anche stavolta. L'ennesimo blackout costa caro al Toro: due gol subiti in due minuti nel primo tempo complicano la strada ai granata e regalano il successo ai salentini, che al Via del Mare non vincevano proprio dall'ultima sfida contro il Toro dello scorso campionato. La reazione dei granata c'è ma non è sufficiente: Adams riapre i conti, al 90' Asllani ha il rigore del 2-2 ma si fa ipnotizzare da Falcone. La squadra di Baroni non riesce dunque a mettersi alle spalle i cinque gol subiti contro il Como. All'orizzonte, dopo due sconfitte consecutive, c'è ora una sfida complicata: l'8 dicembre i granata ospiteranno il Milan.

Le scelte: torna Nkounkou, si alza Vlasic — Baroni mescola le carte dopo la brutta sconfitta con il Como, ritrova pedine preziose rispetto alla partita con i lariani ma sceglie di coprirsi. In difesa si rivede Coco a completare il terzetto difensivo con Tameze e Maripan, tra i pali rientra Israel. Sugli esterni confermato Pedersen a destra, sul versante opposto prima da titolare per Nkounkou dopo l'infortunio. In cabina di regia tocca ad Asllani, affiancato da Casadei e Gineitis come mezzali. Vlasic si alza a fare la seconda punta al fianco di Adams, in un 3-5-2 molto abbottonato. Di Francesco risponde con Pierotti, Berisha e Banda a supporto di Stulic.

Il primo tempo — La prima fase di gara vede entrambe le squadre studiarsi, con il timore condiviso di sbagliare che la fa da padrone da entrambe le parti. Il primo squillo è di Adams sugli sviluppi di rimessa laterale: lo scozzese colpisce di testa da buona posizione ma non sorprende Falcone. Al 20' il Lecce passa in vantaggio con Coulibaly: angolo di Berisha, il centrocampista colpisce sul secondo palo e scavalca Israel, vano il tentativo di salvataggio di Maripan sulla linea. Nemmeno un minuto e i salentini raddoppiano subito con Banda: Berisha penetra in area e produce un filtrante che spacca a metà la difesa granata, sul secondo palo sbuca l'esterno e fa 2-0. Uno scenario già visto in diverse occasioni, l'ultima volta contro il Como: una volta subito il gol, i granata non riescono a gestire il contraccolpo emotivo. Al 36' Baroni prova subito a dare la scossa: fuori Gineitis, spazio a Zapata e Vlasic arretrato sulla linea dei centrocampisti. Il Toro ha subito un'occasione con Coco, ma il colpo di testa sugli sviluppi di angolo è troppo debole, quindi un tiro-cross di Nkounkou va a sbattere sul palo. Ci pensa quindi un miracolo di Falcone e negare il gol a un colpo di testa di Zapata, ben servito da Adams. Il cambio di passo è netto e il Lecce si salva anche su conclusione ravvicinata di Nkounkou. È l'ultima occasione del primo tempo, si va al riposo con i salentini avanti di due gol.

Il secondo tempo — La spinta granata sembra attenuarsi in avvio di ripresa. È quindi uno spunto di Vlasic a dare il via all'azione del primo gol del Toro, che arriva al 57'. Il croato serve Adams, il cui destro - con la complicità di una deviazione di Thiago Gabriel - batte Falcone per il 2-1. Baroni cambia quindi assetto: Ngonge al posto di Tameze e granata ridisegnati con il 4-2-4. Il tecnico esaurisce quindi le sostituzioni al 70' con un triplo cambio: Masina, Lazaro e Aboukhlal rilevano Nkounkou, Pedersen e Vlasic. All'86' protesta il Toro per un calcio di Morente a Coco in area di rigore e Mariani, richiamato al Var, assegna calcio di rigore "perché calcia il piede dell'avversario senza mai colpire il pallone". Dal dischetto si presenta Asllani: destro debole e poco angolato, Falcone para. Scattano quindi cinque minuti di recupero ma non c'è spazio per altre occasioni: vince il Lecce, tra il rammarico del Toro.