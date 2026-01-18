Le pagelle di Torino-Roma 0-2: serata no, si salvano in pochi

La possibilità di fare l'en plein con la Roma si ferma all'Olimpico Grande Torino. La squadra di Gasperini si prende la rivincita tra le mura granata dopo aver perso i confronti delimitati da quelle giallorosse. Malen manda in tilt il Toro e lo costringe a inseguire a partire dal 26' dopo aver già saggiato il gol tre minuti prima salvo vederselo annullare per fuorigioco. La squadra di Baroni non è mai pericolosa, trend che inverte in un secondo tempo meno pauroso ma non coraggioso quanto sarebbe servito per invertire la rotta. Anche perché quando la Roma ripassa con Dybala, torna a calare la notte.