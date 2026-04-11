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LE PAGELLE

Termina Torino-Verona, è il momento delle pagelle. I granata di D'Aversa danno continuità alla vittoria sul Pisa, trovando il successo anche contro il Verona. Dopo il vantaggio di Simeone in avvio, arriva la risposta scaligera con la rete di Bowie che fissa il risultato sull'1-1 all'intervallo. Alla ripresa, il Toro è più lucido e affonda il colpo con Casadei per il 2-1. Il parziale non viene più ritoccato, perché il terzo gol granata a firma Adams viene annullato per fuorigioco millimetrico di Simeone. Terza vittoria consecutiva tra le mura dell'Olimpico Grande Torino, prova di maturità superata per la squadra granata come chiedeva D'Aversa.

Per quanto riguarda i singoli, Simeone si conferma il faro dell'attacco e ritocca i suoi numeri trovando la 50esima rete in Serie A tra le mura amiche. Propositivo anche Adams nel reparto offensivo. Casadei inizia a ritmo lento, ma poi è decisivo; Ismajli paga l'errore sul gol del Verona e sarà un'assenza pesante contro la Cremonese.

PORTIERE

PALEARI 5.5: Quattro minuti dopo il gol di Simeone, rischia di vederlo vanificato con l'uscita a vuoto che spalanca lo specchio a Gagliardini. La traversa lo grazia. Infilzato anche da Bowie, ma lì è l'errore di Ismajli che lo lascia in difficoltà. Nella ripresa non ha più grattacapi di cui occuparsi se non qualche squillo piuttosto innocuo del Verona.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-VERONA

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