Termina Torino-Bologna, è il momento delle pagelle. Sia granata che rossoblù erano in cerca di risposte, le trova la squadra di Italia. La squadra di Baroni è troppo anonima nel corso del primo tempo, in cui comunque il risultato non si sblocca. Nella ripresa succede di tutto: il Toro si fa male da solo con l'autogol di Vlasic ma riapre la partita con il croato. Poi però è di nuovo colpito perché troppo permeabile: Castro riporta la vittoria al Bologna dopo otto passaggi senza bottino pieno. Per i granata invece una nuova sconfitta dopo due risultati utili consecutivi, la quinta da inizio 2026 in Serie A.
PAGELLE
Le pagelle di Torino-Bologna 1-2: Paleari evita un passivo peggiore
I voti alla squadra di Baroni dopo la partita contro il Bologna di Italiano
Per quanto riguarda i singoli, bocciata ancora una difesa che concede troppo e commette troppi errori. Troppo poco smalto anche però in costruzione, il gol di Vlasic dopo il tiro ribattuto da Skorupski è di fatto un'occasione estemporanea. Di seguito le pagelle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA