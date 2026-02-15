Le pagelle di Torino-Bologna 1-2: Paleari evita un passivo peggiore

Termina Torino-Bologna, è il momento delle pagelle. Sia granata che rossoblù erano in cerca di risposte, le trova la squadra di Italia. La squadra di Baroni è troppo anonima nel corso del primo tempo, in cui comunque il risultato non si sblocca. Nella ripresa succede di tutto: il Toro si fa male da solo con l'autogol di Vlasic ma riapre la partita con il croato. Poi però è di nuovo colpito perché troppo permeabile: Castro riporta la vittoria al Bologna dopo otto passaggi senza bottino pieno. Per i granata invece una nuova sconfitta dopo due risultati utili consecutivi, la quinta da inizio 2026 in Serie A.