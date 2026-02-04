Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor coppa italia news Petrachi pre Inter-Torino: “Mercato? Raggiunti gli obiettivi prefissati”

PREPARTITA

Petrachi pre Inter-Torino: “Mercato? Raggiunti gli obiettivi prefissati”

Calciomercato Torino
Le parole del direttore sportivo granata poco prima del calcio d'inizio
Redazione Toro News

Poco prima dell'inizio di Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole.

Una montagna da scalare l'Inter? "L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A, lo dico da tempo. Partita molto difficile, ma ce la giocheremo. Siamo qui per questo"

LEGGI ANCHE

Dentro tutti i nuovi acquisti... "Purtroppo Casadei stamattina non si è sentito bene per influenza. Adams ha un fastidio muscolare, non è giusto rischiarlo. Valuteremo i nuovi, spero ci diano una mano perché ne abbiamo bisogno"

Anche con la Roma eravate sfavoriti... "E' stata una bella gara. Mi piacerebbe che il Torino l'affrontasse con quella cattiveria. Io spero che il Toro faccia una partita gagliarda, da Toro"

Soddisfatto per il mercato? ", gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti. Cercavamo i due braccetti e li abbiamo portati. Cercavamo il quinto ed è arrivato Obrador, con lui un centrocampista e l'attaccante. Quello che volevamo fare l'abbiamo fatto"

Leggi anche
Marotta pre Inter-Torino: “Non avevamo nulla da riparare sul mercato”
Coco pre Inter-Torino: “Veniamo qui per fare una grande partita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA