Roma-Torino 2-3, Baroni in conferenza: “Passaggio del turno un premio ai tifosi”

Le parole del tecnico granata in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro i giallorossi

Piero Coletta 13 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 00:14)

Dopo essere intervenuto in TV, in seguito alla gara Roma-Torino valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/26, il tecnico dei granata Marco Baroni ha sostenuto la consueta conferenza stampa del post gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quale è il vostro obiettivo stagionale?"Il nostro obiettivo è di migliorare la stagione passata. Teniamo alla Coppa Italia e teniamo al derby. Ripeto, ho chiesto di poter allenare giocatori futuribili: il quotidiano deve essere il nostro obiettivo primario".

Rispetto alla gara di settembre contro la Roma, in cosa sta migliorando la squadra? In cosa vuole ancora migliorare? "Rispetto alla gara di campionato all’Olimpico, sono due squadre diverse. Spesso abbiamo giocato troppi bassi, io voglio un calcio di ritmo: ci stiamo lavorando. Oggi era difficile, venire qui con questo spessore ed energia non era facile. Mi complimento con i ragazzi, il passaggio del turno è un premio a società e tifosi: siamo stati bravi".

Per tanti, la Coppa Italia è uno spreco di energia... "Se fai più partite allora stai facendo qualcosa di importante. Anzi, il format ti costringe ad andare fuori contro squadre più forti: noi non siamo avvantaggiati su questo".

Rincontrerete la Roma tra pochi giorni, cosa si aspetta? "Sarà una partita diversa, dove servirà lo stesso piglio e la stessa aggressione. Questa Roma non la devi tenere vicino all’area, quindi servirà nuovamente il sacrificio e la compattezza, ma anche gioco: come abbiamo fatto oggi".

Ha capito come battere Gasperini? "Io lo apprezzo tanto. Sono contento, ma quello che ha fatto nel calcio italiano è qualcosa di incredibile e lo stimo. Ogni partita è a sé: il merito è dei ragazzi, non mio".