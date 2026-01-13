Roma-Torino 2-3, Baroni: “Squadra in crescita. Obiettivo? Migliorare”

Le parole del tecnico del Torino dopo la vittoria sul campo della Roma nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia

Piero Coletta 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 23:48)

Nell'immediato post gara di Roma-Torino 2-3 valido per la Coppa Italia il tecnico dei granata Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. Di seguito le sue parole dopo la vittoria odierna che permette alla sua squadra di passare il turno e di volare ai quarti del torneo.

Quanto serviva questa prova al suo Torino, ma anche in generale?"La squadra è in crescita, anche a Bergamo ha fatto un buon secondo tempo. Sono contento per la società, per i tifosi e per i ragazzi, mi interessava il come si avrebbe giocato oggi. La squadra ha fatto una grande gara sotto tutti gli aspetti. Abbiamo tenuto la Roma distante, peccato per i gol subiti".

Segnate tanto alla Roma, un gol in campionato e tre stasera... "Io credo nei valori della crescita e del lavoro. Ho chiesto al direttore che mi piacerebbe allenare giocatori con la scritta futuro. Questo è quello che voglio portare".

Avete dimostrato grandi cose stasera, ma come mai siete discontinui? "Noi avevamo inziato pensando con un altro modulo, poi abbiamo cambiato. Qua si vuole tutto e subito, lo so ma dobbiamo crescere. Mi dispiace per le battute d'arresto, ma fa parte della crescita. Solo dopo aver fatto la base puoi guardare all'altezza".

Quale è l'obiettivo del Toro?"Migliorare costantemente, rinnovare le sfide del campo. Bisogna pensare al quotidiano e alla crescita di questi giocatori".