Marotta pre Inter-Torino: “Non avevamo nulla da riparare sul mercato”

Come avete recepito ammenda e diffida dopo l'episodio del petardo lanciato ad Audero? "Valutiamo il gesto come insulso e straordinariamente negativo. Non ha nulla a che fare con lo sport e con i valori che noi rappresentiamo. Ci si trova impreparati. I responsabili saranno responsabili per la magistratura, noi agiremo in via giudiziaria a tutela della società e dei tifosi che hanno diversi intenti. La maggioranza dei tifosi dell'Inter non è fatta di questa pasta"

Con il Milan un duello fino alla fine? "Il duello non è solo con il Milan ma con tutte le squadre d'alta classifica. Tutte possono ottenere risultati. Oggi il calcio lo stress agonistico è importante, il fatto che il Milan sia l'unica a dover gestire impegni esclusivi del campionato chiaramente secondo noi è un vantaggio ma noi siamo abituati a gestire numerose partite. L'anno scorso ne abbiamo fatte 64 e siamo stati vicini a vincere lo scudetto. Dobbiamo competere al massimo. Dobbiamo combattere con lo stress psicofisico"

Le è dispiaciuto non cogliere opportunità di mercato a gennaio? "No, è un mercato di riparazione e noi non dovevamo riparare niente. In estate è stato fatto un lavoro superlativo"