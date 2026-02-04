Coppa Italia, Inter-Torino 1-0 al 45′: Bonny al momento manda avanti i nerazzurri

Il primo tempo all'U-Power Stadium di Monza vede l'Inter avanti e al momento in semifinale, grazie al gol di Bonny che sta punendo il Torino. I granata hanno avuto un avvio di gara coraggioso con un paio di potenziali occasioni interessanti ma con il passare dei minuti è venuta fuori la qualità della squadra di Chivu che ha avuto maggior possesso palla.

Baroni decide di affidarsi ancora a Marianucci in difesa ma questa volta l'ex Empoli e Napoli gioca centrale con Tameze alla sua destra e Coco a sinistra. A metà campo torna da titolare Anjorin che completa il reparto composto anche da Vlasic e Prati mentre sulle fasce agiscono Pedersen e Obrador. In attacco c'è l'esordio dal primo minuto di Kulenovic che fa coppia con Njie. Grande turnover per l'Inter: Chivu scegli di mandare in campo due giovani dell'U23 come Cocchi e Kamate.

Il primo tempo: Bonny porta avanti l'Inter

La prima grossa occasione del match è per il Toro che al nono minuto approfitta di un ottimo ingresso in area di Njie, lo svedese crea superiorità numerica e poi serve un bel pallone a Vlasic in mezzo all'area ma il numero 10 viene murato al momento del tiro e poi la difesa nerazzurra allontana via la sfera. L'Inter con il passare dei minuti inizia a palleggiare e a prendere un po' di spazio in avanti costruendo la sua prima grossa occasione al 17' quando Carlos Augusto calcia con potenza da fuori area scheggiando la traversa. I nerazzurri cercano di attaccare ma non trovano spazi e si affidano a un paio di traversoni alti su cui però spicca Paleari che esce e la fa sempre sua. Il Torino torna a farsi vedere in avanti al 30' quando Prati calcia da fuori area su un buon passaggio e inserimento di Vlasic: la conclusione del numero 4 granata vola però alta sopra la traversa. L'Inter trova il gol al 35' con Bonny che è abile di testa ad anticipare l'uscita in ritardo di Paleari, il cross arriva dalla fascia destra con Kamate che sterza e salta Obrador. I granata provano a rifarsi e al 39' è Obrador che parte molto rapido sulla corsa mancina lanciato da Anjorin ma poi il suo cross viene sporcato e la palla è quindi preda della difesa interista. Il primo tempo termina così sul punteggio di 1-0 in favore della squadra di Chivu.