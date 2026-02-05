Inter-Torino 2-1, l’analisi dei gol: marcature granata sbagliate entrambe le volte

Le reti di Bonny e Diouf che hanno deciso la gara di Coppa Italia tra Inter e Torino sono state caratterizzate da errori in marcatura evidenti

Federico De Milano Caporedattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 18:15)

Finisce ai quarti di finale l'avventura del Torino nella Coppa Italia 2025/26. A eliminare la formazione di Marco Baroni è l'Inter di Cristian Chivu che ha saputo piegare i granata con il punteggio di 2-1 nella partita disputata all'U-Power Stadium di Monza. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Bonny nel primo tempo e poi di Diouf nella ripresa: due gol che hanno reso inutile la prima marcatura di Kulenovic con il Toro. Le reti dell'Inter sono però state concesse troppo agevolmente da una marcatura eccessivamente leggera della difesa del Torino: di seguito l'analisi delle azioni che hanno portato ai tre gol segnati in questo match di Coppa Italia.

Il primo gol di Inter-Torino: Obrador si fa saltare e Bonny non viene marcato Dopo una prima mezz'ora di gara senza grossi squilli, l'Inter sblocca la partita al 35' grazie al gol di Bonny. Tutto nasce da una giocata di un singolo e dare il via alla manovra offensiva nerazzurra è Frattesi che serve Kamate sulla fascia destra, come si nota nell'immagine 1.

Il giovane laterale destro dell'Inter riesce a creare pericolosità con un buon dribbling sulla fascia. Come si nota nell'immagine 2, finta di entrare verso il campo ma poi sterza e prende il fondo saltando Obrador che ha abboccato sulla finta.

Kamate dopo questa finta si è creato lo spazio giusto per andare al traversone e lo fa partire con il suo piede destro. Intanto, all'interno dell'area di rigore si sono formate le coppie ma, come si nota nell'immagine 3, Tameze si è perso Bonny che è alle sue spalle tutto solo.

Per il centravanti francese è tutto facile e deposita in rete il pallone servitogli dal compagno con un colpo di testa ravvicinato. Anche Paleari tenta un'uscita disperata vedendo Bonny tutto solo ma lo fa coi tempi sbagliati e per il numero 14 dell'Inter non ci sono problemi a insaccare la sfera, visto che non ha ricevuto opposizioni dai giocatori del Toro (immagine 4).

Il secondo gol di Inter-Torino: Diouf viene dimenticato dalla difesa granata Meno di un minuto sul cronometro del secondo tempo e l'Inter sta già creando la prima occasione da gol. L'inizio di ripresa del Torino è molto negativo e, come si vede nell'immagine 1, è ancora Frattesi a creare una chance per i nerazzurri.

Il centrocampista dell'Inter imbuca per Thuram che dentro l'area di rigore si porta avanti la palla con un paio di tocchi. Quando accelera è però ormai tardi per Marianucci che rimane sul posto e non riesce a contrastare il cross basso del numero 9 dell'Inter, come si vede nell'immagine 2.

Nell'immagine 3 si nota il momento in cui Diouf colpisce da pochi passi spedendo il pallone alle spalle di Paleari. Anche qui c'è però un brutto errori di marcatura della difesa granata: il centrocampista dell'Inter si è infatti inserito facilmente in area di rigore senza opposizione passando in mezzo alle maglie di Vlasic e Pedersen.

Il Toro la riapre: abile Kulenovic a non sbagliare per il 2-1 in Inter-Torino Come in occasione del primo gol dell'Inter, la rete del Torino nasce da un cross sulla fascia destra. Molto bravo Pedersen che in quest'azione al 57' riesce ad accelerare bene sulla corsia e a prendersi così lo spazio per far partite il traversone (immagine 1).

La rete del 2-1 porta la firma di Kulenovic che trova così la sua prima gioia con la maglia del Torino andando a colpire di testa in volo, al termine di un ottimo inserimento sul quale non è stato seguito dai difensori dell'Inter (immagine 2).