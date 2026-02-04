Inter-Torino 2-1, il tabellino: Maripan è l’unico ammonito granata

Il tabellino del match: chi è finito sul taccuino del direttore di gara

L'Inter strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia in una gara dove l'agonismo viene fuori nel finale. Partita corretta sul piano disciplinare nel primo tempo, dove si registra qualche fallo ma nessun cartellino. Nella ripresa a lungo si ripropone lo stesso tenore, con il primo giallo estratto dal direttore di gara Marchetti solo al 71' quando Sucic non contiene Njie in velocità ed è costretto a spendere il fallo tattico. Da quel momento ne arrivano a ripetizione. Poco dopo, al 79', l'Inter fa registrare la sua seconda ammonizione con Kamate che si fa superare da Obrador e poi lo trattiene consapevolmente per la maglia per non farlo proseguire nella sua corsa. All'83' finisce tra i sanzionati anche Esposito, reo di aver allargato il braccio colpendo Tameze in un corpo a corpo. L'ultimo ammonito è anche l'unico in casa Torino: Maripan richiamato all'83' dopo il duro intervento ai danni di Pio Esposito.