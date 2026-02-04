Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: la prima rete di Kulenovic non basta. Granata fuori

La prima grossa occasione del match è per il Toro che al nono minuto approfitta di un ottimo ingresso in area di Njie, lo svedese crea superiorità numerica e poi serve un bel pallone a Vlasic in mezzo all'area ma il numero 10 viene murato al momento del tiro e poi la difesa nerazzurra allontana via la sfera. L'Inter con il passare dei minuti inizia a palleggiare e a prendere un po' di spazio in avanti costruendo la sua prima grossa occasione al 17' quando Carlos Augusto calcia con potenza da fuori area scheggiando la traversa. I nerazzurri cercano di attaccare ma non trovano spazi e si affidano a un paio di traversoni alti su cui però spicca Paleari che esce e la fa sempre sua. Il Torino torna a farsi vedere in avanti al 30' quando Prati calcia da fuori area su un buon passaggio e inserimento di Vlasic: la conclusione del numero 4 granata vola però alta sopra la traversa. L'Inter trova il gol al 35' con Bonny che è abile di testa ad anticipare l'uscita in ritardo di Paleari, il cross arriva dalla fascia destra con Kamate che sterza e salta Obrador . I granata provano a rifarsi e al 39' è Obrador che parte molto rapido sulla corsa mancina lanciato da Anjorin ma poi il suo cross viene sporcato e la palla è quindi preda della difesa interista. Il primo tempo termina così sul punteggio di 1-0 in favore della squadra di Chivu.

Il secondo tempo: Diouf raddoppia subito, Kulenovic risponde

La ripresa inizia malissimo per il Toro. L'Inter raddoppia infatti subito dopo meno di due minuti con il gol di Diouf che spinge in rete un pallone servitogli da Thuram che non è stato fermato da Marianucci mentre Pedersen e Vlasic si sono persi la marcatura del centrocampista nerazzurro che si è inserito tutto solo. Il Torino però cerca di rispondere subito con una bella parata di Martinez e poi conclusione di Vlasic che prende l'esterno della rete. Al 51' ci prova anche Tameze con una conclusione dal limite dell'area ma è troppo debole e Martinez para agevolmente. Ed è proprio l'autore del secondo gol, Bonny, che deve uscire al 56' per un problema fisico e assieme a lui, Chivu cambia pure Thuram e Mkhitaryan: dentro Lautaro, Esposito e Sucic. Il Toro la riapre con un bel cross di Pedersen dalla destra che trova Kulenovic ben piazzato in area e il croato segna la sua prima rete in granata arrivando a colpire di testa in corsa per il 2-1. Arriva poi un triplo cambio per Baroni anche al 60' con Lazaro, Maripan e Ilkhan che prendono il posto in campo di Pedersen, Marianucci e Anjorin. Dopo il gol di Kulenovic, i granata prendono coraggio e tengono più il possesso palla. In seguito a un tiro di Frattesi respinto da Paleari è il turno di Prati, al 65', che ci prova con una conclusione bassa ma Martinez è attento e blocca la palla. Al 73' Baroni decide poi di giocarsi la carta Zapata che prende il posto di Njie e il Toro subito si rende pericoloso con il gol di Prati di testa da palla inattiva ma il numero 4 granata si trovava in leggera posizione di fuorigioco e quindi la sua rete del 2-2 viene annullata. Da questo momento l'Inter cerca di mantenere il possesso palla per gestire i ritmi del gioco mentre i granata provano dei contropiedi e uno dei più attivi è Obrador che con una bella giocata sulla sinistra fa ammonire Kamate. L'ultima carta che si gioca Baroni dalla panchina è Nkounkou che all'86' prende il posto in campo di uno stremato Obrador. Un minuto più tardi Maripan deve "spendere" un'ammonizione per fermare Esposito e il contropiede pericoloso dei nerazzurri. Allo scoccare del 90' Prati ha ancora una chance e calcia a giro da posizione defilata non trovando per poco lo specchio di porta. Dopo cinque minuti di recupero in cui il Toro prova a pressare ma in cui l'Inter tiene bene il possesso palla, termina la gara. I nerazzurri di Chivu staccano così il pass per le semifinali di Coppa Italia ed eliminano la squadra di Baroni.