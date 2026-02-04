Verso Inter-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Dentro o fuori: Inter e Torino si sfidano alle 21 nei quarti di Coppa Italia, in scena non a San Siro bensì all’U-Power Stadium di Monza. Una partita che deve avere il sapore della rivalsa per la squadra di Baroni, umiliata per 5-0 alla prima di campionato tra le mura del Meazza, e che ora deve guardare avanti senza paura, dimostrando di aver imparato dagli errori e di aver superato il momento negativo delle ultime partite. I granata arrivano infatti da una sola vittoria nelle ultime cinque in campionato, contro il Lecce nell’ultimo turno di Serie A, preceduta da quattro pesanti sconfitte, tra cui il netto 6-0 contro il Como, ma anche dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia. Ora, la coppa rappresenta un'opportunità per dare una svolta e soprattutto una direzione a una stagione che sembra ancora averne bisogno.