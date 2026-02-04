Toro News
Verso Inter-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Le ultime novità sui quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno alle ore 21:00
Andrea Croveri

Dentro o fuori: Inter e Torino si sfidano alle 21 nei quarti di Coppa Italia, in scena non a San Siro bensì all’U-Power Stadium di Monza. Una partita che deve avere il sapore della rivalsa per la squadra di Baroni, umiliata per 5-0 alla prima di campionato tra le mura del Meazza, e che ora deve guardare avanti senza paura, dimostrando di aver imparato dagli errori e di aver superato il momento negativo delle ultime partite. I granata arrivano infatti da una sola vittoria nelle ultime cinque in campionato, contro il Lecce nell’ultimo turno di Serie A, preceduta da quattro pesanti sconfitte, tra cui il netto 6-0 contro il Como, ma anche dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia. Ora, la coppa rappresenta un'opportunità per dare una svolta e soprattutto una direzione a una stagione che sembra ancora averne bisogno.

Probabili formazioni di Inter-Torino

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Lazaro; Kulenovic, Adams. Allenatore: Marco Baroni.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere l'incontro Inter-Torino in diretta tv o streaming

Come anticipato, l'incontro non si giocherà a San Siro, causa indisponibilità, ma a Monza, allo U-Power Stadium. Inoltre, sarà visibile in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Ultime news sulla partita

I convocati del Torino

Le probabili formazioni di Inter-Torino, Coppa Italia: Prati si candida tra i titolari

Torino, il punto dall'infermeria: recupera Tameze, ancora assente Simeone

Torino a Monza contro l’Inter: la semifinale di Coppa Italia manca da 32 anni

