Torino, i convocati per l’Inter: rientra Nkounkou, assente Casadei

Il Torino affronterà alle 21.00 l'Inter di Cristian Chivu. Per i granata la sfida da dentro o fuori rappresenta un'opportunità irripetibile per raggiungere quella semifinale che manca da più di 30 anni, ma l'avversario non è semplice. L'unico scontro in stagione, lo scorso 25 agosto, vide proprio i nerazzurri vincere per 5-0 coi granata. La novità è l'assenza di Cesare Casadei dalla lista per questa gara, il centrocampista classe 2003 salterà la gara per influenza. Ritorna Niels Nkounkou ma Baroni dovrà fare a meno di diversi indisponibili: Giovanni Simeone, Zakaria Aboukhlal, Gvidas Gineitis, Ardian Ismajli e Ivan Ilic, nomi importanti e che non hanno recuperato per la sfida di oggi. Per la sfida di Coppa Italia sono presenti tutti e cinque i nuovi acquisti della sessione invernale di calciomercato: Marianucci, Obrador, Prati, Kulenovic ed Ebosse. Presente il giocatore della Primavera Perciun, aggregato già dalla trasferta di Como. Di seguito la lista completa.