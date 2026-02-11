Coppa Italia, Lazio in semifinale: battuto il Bologna ai rigori

Ecco l'ultima qualificata alla fase successiva di Coppa Italia

Redazione Toro News 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 23:52)

Ora sì, la Coppa Italia ha ben definite tutte e quattro le semifinalinaliste. Tra le quattro squadre qualificate non c'è il Torino. I granata sono stati eliminati contro l'Inter in quel di Monza. I nerazzurri, dunque, sono la prima formazione ad essersi qualificata per la penultima fase del torneo. La giornata seguente ha visto poi la disfatta della New Balance Arena per la Juventus, che in casa dell'Atalanta è stata sconfitta 3-0. Poi, nella giornata di ieri, martedì 10 febbraio, è stato il turno di Napoli-Como: la sfida, terminata 1-1, ha avuto il proprio esito soltanto ai rigori. Con il risultato di 6-7 ai penalty, il Como ha espugnato il Maradona conquistando la semifinale.

Bologna-Lazio: decisa ai rigori — Questa sera è arrivata l'ultima sentenza. In quel del Dall'Ara di Bologna, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno dato battaglia alla Lazio di Maurizio Sarri. Una sfida combattuta, che non ha trovato un vincitore nei minuti regolamentari. Alla rete del 30' di Castro ha risposto al 48' Noslin, subentrato a Pedro, uscito per un risentimento muscolare. Da regolamento, al triplice fischio sono arrivati i rigori. La lotteria non ha portato bene ai padroni di casa: ha aperto le danze la rete di Nuno Tavares, seguita dall'errore di Ferguson. Dallinga ha risposto a Dia ma dopo la rete di Marusic anche Orsolini ha sbagliato la propria occasione dal dischetto. Decisiva la rete del nuovo acquisto, Kenneth Taylor, che ha fatto esultare Sarri e i biancocelesti. Lazio in semifinale, Bologna eliminato ai rigori.

Coppa Italia, il tabellone — Ecco, quindi, le semifinali. Andate il 3 e il 4 marzo, ritorni il 21 e il 22 aprile. Nella parte sinistra del tabellone si giocheranno la finale Lazio e Atalanta, nella parte destra, invece, Inter e Como.