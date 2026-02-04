Coco pre Inter-Torino: “Veniamo qui per fare una grande partita”

Toro News
PREPARTITA

Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Redazione Toro News

Poco prima dell'inizio di Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Saul Coco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole.

Cosa vi aspettate dall'Inter? "Sappiamo che sono una squadra forte, lo stanno dimostrando in campionato. Non sarà facile per noi, ma sicuramente se facciamo una partita di squadra troveremo le nostre opportunità"

La strada è il coraggio mostrato a Roma? "La strada quella. Abbiamo fatto una partita di squadra con solidarietà, siamo stati sempre in partita. Noi veniamo qui a fare il nostro, a fare una grande partita"

