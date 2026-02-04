Toro News
Inter-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento terminato

PREPARTITA

Inter-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento terminato

Inter-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento terminato - immagine 1
Seguite con noi tutte le ultime novità sul prepartita dell'incontro odierno grazie ai nostri inviati allo stadio
Redazione Toro News

20.50 - Termina qui il riscaldamento. Restate con noi per la partita di Coppa Italia

20.40 - Anche Petrachi ha parlato ai microfoni del prepartita. Qui le sue parole

20.35 - Saul Coco ha parlato ai microfoni del prepartita. Qui le sue parole

20.22 - Entrano in campo anche i giocatori di movimento per il riscaldamento. Intanto giungono notizie sulle condizioni di Adams, che è a Monza ma non inserito in distinta: fastidio muscolare, out per questo motivo

20.20 - Raggiungono il terreno di gioco nel frattempo anche i portieri dell'Inter

20.18 - Entrano in campo i portieri del Torino per iniziare il riscaldamento. A breve saranno seguiti dai giocatori di movimento

20.10 - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Torino. In attacco Baroni punta su Njie e Kulenovic, a centrocampo titolare Anjorin. Qui l'undici iniziale al completo

20.07 - Lo spogliatoio del Torino a Monza

Inter-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento terminato- immagine 2
MONZA, ITALY - FEBRUARY 4: A general view of the Torino FC dressing room prior to the Coppa Italia match between FC Internazionale and Torino FC at U-Power Stadium on February 4, 2026 in Monza, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

20.05 - Ecco il video dell'arrivo in pullman della squadra di Baroni

20.03 - I tifosi del Torino entrano ora in buon numero allo stadio.

19.50 - La vista dentro l'U-Power Stadium di Monza. Si attende la diramazione delle formazioni ufficiali e poi l'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento

Inter-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento terminato - immagine 1
Inter-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento terminato

19.44 - L'Inter scenderà in campo contro il Toro in tenuta grigia e arancione

19.40 - Sono arrivati i pullman di Inter e Torino. Meno di un'ora e mezzo al fischio d'inizio, i primi tifosi stanno iniziando ad arrivare allo stadio. Pioggia ininterrotta a Monza.

19.33 - I primi spunti della partita arrivano dalla lista dei convocati. Baroni non potrà contare su Casadei infortunato, rientra invece negli aggregabili Nkounkou. Qui la l'elenco completo dei giocatori selezionati per la sfida.

19.30 - Siamo collegati con l'U-Power Stadium di Monza. Tutto pronto per i quarti di finale, si attende l'arrivo di Inter e Torino allo stadio.

Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Inter-Torino. Seguite con noi tutte le novità sul prepartita di questo incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

