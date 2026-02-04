Inter-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento terminato

20.10 - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Torino. In attacco Baroni punta su Njie e Kulenovic, a centrocampo titolare Anjorin. Qui l'undici iniziale al completo
20.07 - Lo spogliatoio del Torino a Monza
20.05 - Ecco il video dell'arrivo in pullman della squadra di Baroni
20.03 - I tifosi del Torino entrano ora in buon numero allo stadio.
19.50 - La vista dentro l'U-Power Stadium di Monza. Si attende la diramazione delle formazioni ufficiali e poi l'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento
19.44 - L'Inter scenderà in campo contro il Toro in tenuta grigia e arancione
19.40 - Sono arrivati i pullman di Inter e Torino. Meno di un'ora e mezzo al fischio d'inizio, i primi tifosi stanno iniziando ad arrivare allo stadio. Pioggia ininterrotta a Monza.
19.33 - I primi spunti della partita arrivano dalla lista dei convocati. Baroni non potrà contare su Casadei infortunato, rientra invece negli aggregabili Nkounkou. Qui la l'elenco completo dei giocatori selezionati per la sfida.
19.30 - Siamo collegati con l'U-Power Stadium di Monza. Tutto pronto per i quarti di finale, si attende l'arrivo di Inter e Torino allo stadio.
Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Inter-Torino. Seguite con noi tutte le novità sul prepartita di questo incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA