All'U-Power Stadium si giocano i quarti di finale di Coppa Italia e il Toro sfida l'Inter con l'obiettivo di staccare il pass per la semifinale. Il Torino si schiera con il consueto 3-5-2 con Njie e Kulenovic in attacco, rimane fuori Adams che non figura neanche dall'elenco dei giocatori in panchina. Lo scozzese è infatti vittima di un fastidio muscolare e va in tribuna perché Baroni ha preferito non rischiarlo. A centrocampo spazio ad Anjorin dal primo minuto con Prati e Vlasic. In difesa Baroni conferma dal primo minuto di nuovo Marianucci. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
news
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Torino: Njie e Kulenovic in avanti
Le scelte di formazione ufficiali di Baroni e Chivu per questa sfida dei quarti di finale di Coppa Italia a Monza
INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Esposito, Bastoni. Allenatore: Chivu.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Kulenovic, Njie. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata. Allenatore: Baroni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA