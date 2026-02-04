Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Torino: Njie e Kulenovic in avanti

All'U-Power Stadium si giocano i quarti di finale di Coppa Italia e il Toro sfida l'Inter con l'obiettivo di staccare il pass per la semifinale. Il Torino si schiera con il consueto 3-5-2 con Njie e Kulenovic in attacco, rimane fuori Adams che non figura neanche dall'elenco dei giocatori in panchina. Lo scozzese è infatti vittima di un fastidio muscolare e va in tribuna perché Baroni ha preferito non rischiarlo. A centrocampo spazio ad Anjorin dal primo minuto con Prati e Vlasic. In difesa Baroni conferma dal primo minuto di nuovo Marianucci. Di seguito le formazioni ufficiali del match.