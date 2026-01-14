Roma-Torino 2-3, la moviola: gestione corretta di Bonacina

La moviola

Nello specifico è stata buona la direzione dell'arbitro della sezione di Bergamo, alla sua terza direzione con il Toro questa stagione dopo i match contro Genoa e Como. Decisioni correte quelle prese dal direttore di gara negli unici momenti importanti della partita con un discreto approccio all'ammonizione: sono quattro i sanzionati e sono stati, in tutti i casi, dei cartellini corretti. A livello generale, però, quella di Bonacina appare forse come una gestione un po' troppo rigida in certe circostanze: il fischietto lombardo ha interrotto la gara molte volte in occasione degli scontri di gioco. I gialli sono stati estratti eccezionalmente per due giocatori granata e sono stati sanzionati uno per tempo. Ammonito Aboukhlal per un fallo ai danni di Bailey al 23’, mentre al 47’ Bonacina ha estratto il cartellino giallo per Valentino Lazaro dopo un fallo tattico ai danni di Wesley.