Inter-Torino 2-1, Baroni in conferenza: “Obrador l’ho visto bene, ma aveva solo…”

Le parole dell'allenatore del Torino in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia

Federico De Milano Caporedattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 23:29)

Al termine della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole dell'allenatore del Torino in risposta alle domande dei molti giornalisti presenti all'U-Power Stadium di Monza.

Cosa si porta via sa questa partita?"Era una gara da dentro o fuori e siamo dispiaciuti. Nel primo tempo siamo stati un po' meno bravi rispetto al secondo, sulle situazioni dei due gol si poteva fare meglio. La squadra ha fatto una buona prestazione e vogliamo farlo. Ora abbiamo messo 3 giocatori in campo con pochissimi allenamenti, ci sono infortunati che speriamo possano rientrare in settimana".

La squadra sta ritrovando fiducia? "Abbiamo passato una settimana complicata, ci siamo guardati dentro con convinzione e abbiamo tracciato una linea dalla quale vogliamo alzare i giri. In un momento delicato con tanti infortuni, giocatori che sono entrati o usciti, ci sono cose molto positive".

Cosa non ha funzionato con Asllani? "Non mi piace parlare di chi è andato via. Lui è un grande professionista e un giocatore serio. Con noi non ha mai sbagliato niente dal punto di vista comportamentale e di gioco. Abbiamo però fatto delle valutazioni e abbiamo visto crescere molto Ilkhan. Abbiamo quindi fatto questa decisione".

Obrador come lo valuta?"Molto bene, poteva essere più aggressivo. Aveva solo 75 minuti giocati in campionato e dal punto di vista fisico. Tutti i nuovi hanno fatto bene e anche Kulenovic l'ho visto molto bene".