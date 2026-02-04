L’Inter, la trasferta a Monza e la Coppa Italia: Torino, un trend da invertire

Per il Torino la Coppa Italia può essere un trampolino di lancio: c'è un trend da invertire. Inoltre può fornire un accesso all'Europa

Piero Coletta 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 06:22)

Alle ore 21 il Torino affronterà l'Inter di Chivu in questo quarto di finale della Coppa Italia. Il palcoscenico sarà inedito, dato che ad ospitare il match sarà l'U-Power Stadium di Monza, dato che San Siro sarà protagonista dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. I granata hanno vinto cinque volte la coppa nazionale, l'ultima volta nella stagione 92/93. Però è da tanto tempo che il Torino non riesce fare suo il trofeo. A dire il vero, sembra quasi disinteressarsi, in linea con l'atteggiamento superficiale delle altre squadre, interessate alla competizione solo dagli ottavi in avanti. Questo aspetto si è riproposto anche nell'era Cairo. Un vero e proprio tabù.

Un quarto di finale di grande importanza — Statistiche alla mano, il rapporto del Torino con la Coppa Italia nell'era Cairo non è stato dei più positivi. Basta solo pensare alle volte in cui i granata hanno raggiunto questo atto della manifestazione sotto l'attuale patron.

08/09 (chiusa con la retrocessione), out contro la Lazio futura vincitrice del torneo,

17/18, out contro la Juventus futura vincitrice del torneo,

19/20, out contro il Milan,

22/23, out contro la Fiorentina.

Per il resto sono sempre arrivate delusioni abbastanza precoci e cocenti. Ad esempio, per citare un'uscita prematura e con il favore del pronostico, c'è l'Empoli poi semifinalista della competizione nella passata annata. Tra quelle citate, sicuramente quella più bruciante è l'eliminazione contro la Fiorentina. Nel penultimo atto di quel torneo c'era la Cremonese, un avversario alla portata della squadra. Ora c'è l'Iter, sicuramente l'avversario più scomodo che la truppa di Baroni può affrontare. Il periodo, nonostante la vittoria molto importante contro il Lecce, resta negativo e a pesare è soprattutto la goleada subita contro il Como. Alo stesso tempo però si tratta della gara più importante della stagione. Molto più del derby della Mole da un certo punto di vista: sia chiaro, nessuno vuole svalutare il valore simbolico che quel match porta con sé. Semplicemente con una una ipotetica finale di Coppa Italia si può andare a giocare una Supercoppa Italiana. In caso di vittoria ci sarebbe l'Europa.

L'ultima semifinale: sedeva Mondonico e finì con una vittoria — L'ultima volta risale alla stagione 1992/93. In quell'occasione il Toro, guidato da Emiliano Mondonico, affrontò in semifinale la Juventus:

Andata: Torino - Juventus 1-1 (gol di Poggi)

Ritorno: Juventus - Torino 2-2 (doppietta di Aguilera)

Grazie alla regola dei gol in trasferta (allora valida), i granata eliminarono i bianconeri e volarono in finale, dove batterono poi la Roma conquistando la loro quinta e finora ultima Coppa Italia. Praticamente una vita fa. Nel calcio gli anni equivalgono a intere ere geologiche. Di fatto è stata l'ultima grande gioia del popolo granata, che da lì in avanti iniziò un lento declino. Trentatré anni di astinenza da un trofeo, un periodo davvero lungo, soprattutto per una piazza come Torino. La gara di Monza, oltre che a mettere in palio una semifinale, nasconde molto di più. Prima di tutto la certezza: quella che cerca mister Baroni dopo la vittoria contro il Lecce. Poi la voglia di dare un senso ad una stagione che, fino a questo momento, ha vissuto di tanti bassi e qualche alto.