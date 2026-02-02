Coppa Italia, i precedenti con Marchetti: due sconfitte pesanti, una contro l’Inter

Toro News
Negativo il bilancio con l'arbitro che dirigerà l'incontro dei quarti di finale
Andrea Croveri

Nel corso della sua carriera Matteo Marchetti, arbitro della sezione AIA di Ostia Lido, ha diretto 272 gare ufficiali, di cui 51 in Serie A, quattro con il Torino e sette in Coppa Italia. L’ultima partita dei granata arbitrata da Marchetti risale al 2 marzo 2024, quando il Toro pareggiò 0-0 in casa contro la Fiorentina. Sotto la sua direzione, però, il Torino ha vissuto anche due sconfitte pesanti, entrambe allo stadio Olimpico Grande Torino: lo 0-4 contro il Napoli che si confermò campione d’Italia nella stagione 2022-23 e, l’anno successivo, lo 0-3 contro l’Inter. Proprio l’Inter che i granata affronteranno mercoledì in Coppa Italia. Non manca, tuttavia, anche un precedente positivo. Il primo incontro del Torino diretto da Marchetti fu la vittoria per 1-2 sul campo dell’Udinese nel 2022, con la rete di Ola Aina e uno splendido gol di Pellegri. Nel complesso il bilancio resta negativo, ma dopo tempo dall’ultima direzione i granata proveranno a ribaltare i precedenti.

