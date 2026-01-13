Al termine della sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma, chiusasi sul risultato di 2-3, il centrocampista granata Emirhan Ilkhan ha preso la parola in conferenza stampa:
Roma-Torino 2-3, Ilkhan: “Contento per il primo gol, non dormirò”
Rispetto alla gara di settembre contro la Roma in cosa sta migliorando la squadra? In cosa volete ancora migliorare?
“Sono contento per la vittoria e per i gol, il primo col Torino. Sono soddisfatto della gara, abbiamo dimostrato le nostre caratteristiche dopo ogni gol. Sul corner avevo chiesto di andare in area a saltare, ma il mister inizialmente mi ha detto di restare dietro, poi ha cambiato idea. Sono felice”.
Come cambia il rapporto tra voi e Baroni questa settimana?
“Abbiamo lavorato bene in due giorni. Avevo detto che avremmo giocato gare importanti: questa era in Coppa, ora troveremo l’Inter. Domenica ci sarà la Roma, ma in campionato: speriamo di vincere anche lì”.
Le tue emozioni?
“Dopo il crociato sono tornato in campo, cambiando ruolo: ero un trequartista, ora sono un playmaker. Guardo i video di Rodri e Pedri: voglio dimostrare di essere un bel giocatore”.
A chi dedichi il gol? Come l’hanno presa i compagni?
“Sono felice, dicono che me lo merito. Avevo detto alla mia ragazza che avrei segnato e l’ho fatto”.
Cosa rappresenta per te questo gol?
“Non ho giocato per un anno per via del crociato. Questo è il mio primo gol per il Torino, dopo un momento difficile: oggi non dormirò”.
