Inter-Torino 2-1, Chivu: “Nel finale è venuto fuori l’orgoglio degli avversari”

Mese importante in campionato e in Europa. Senza Milan, l'Inter farebbe un campionato a parte? "Vogliamo essere competitivi, dare continuità a quel che di buono si è fatto. Continuiamo a fare del nostro meglio e a migliorare"

Le consapevolezze sul gruppo quanto sono importanti? "Sappiamo con chi abbiamo a che fare, sappiamo il lavoro fatto negli ultimi mesi. Queste sono partite dove servono energie, gamba. La scelta di lasciare qualcuno a casa è stata fatta privilegiando chi aveva energie, dovevamo pensare a gennaio e al nostro febbraio. Faccio i complimenti agli Under 23 in campo oggi, Cocchi e Kamate, ma in generale a tutti compresi quelli in panchina e al lavoro sul Settore giovanile. Stanno crescendo i ragazzi in Under 23 e sono utili anche a noi per il percorso nella nostra stagione"

Non sono arrivati rinforzi sul mercato. Aspettava qualcuno o è soddisfatto comunque? "Un allenatore e una squadra possono sempre migliorare, a prescindere dal mercato. Si parla spesso di come può migliorare un gruppo, di cosa servirebbe. Non sempre va a buon fine, ma va bene così. Il gruppo è valido, la società ha provato a fare quello che noi e io abbiamo richiesto. Il mercato purtroppo è sempre bast***o. Abbiamo i ragazzi dell'Under 23 a darci una mano, a noi interessa lavorare e battere colpo su colpo"

Fa già calcoli in vista della semifinale di Coppa e del derby di Milano, che saranno ravvicinati? "No, abbiamo voglia e ambizione all'Inter senza ossessione. Le ossessioni creano aspettative, le aspettative creano delusioni. Lavoriamo colpo su colpo, abbiamo un gruppo di giocatori validi che in qualsiasi momento rispondono sempre presente e danno una mano"

Successivamente Chivu ha proseguito l'analisi della partita in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti all'U-Power di Monza. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come valuta i suoi giovani scesi in campo oggi?"Merito loro, sono giovani che conosco da un po', li ho allenati in Primavera. So quali sono le loro ambizioni ed è merito di un settore giovanile che lavora bene e anche di Stefano Vecchi che li allena con l'U23 e con gli altri allenatori delle giovanili. Serve spensieratezza in un calendario fitto con partite giocate ogni tre giorni".

Ci sarà il derby prima delle semifinali di Coppa Italia..."Se si arriva in semifinale e c'è una critica io non capisco di un c***o di calcio. Giocheremo le due partite di semifinale, il derby e anche le altre. Non parlo di scudetti, triplete o altro. L'Inter è forte e se lo merita. Si va avanti con convinzione e con tanta convinzione. Ce la caveremo ma si va sempre avanti a testa alta".

Diouf sta molto bene, cosa ne pensa?"Lui è un ragazzo giovane e sta crescendo. Oggi ha alternato cose buone e cose meno buone. Ha grande umiltà e si merita questo. Qualcuno si aspettava di più da lui e forse ho sbagliato io ma sta migliorando".

Le coppie d'attacco le sta alternando nella stessa maniera, come mai?"Per me non vuol dire nulla. L'attacco lo valuto in base alle energie. Serve magari fare rotazioni ma so che tutti possono giocare con tutti e sono felice che tutti accettano le mie scelte. Barella e Calhanoglu? Rientreranno in gruppo subito dopo Sassuolo".