Coppa Italia: Marchetti arbitrerà la gara contro l’Inter, al VAR La Penna

Ufficiale le designazione arbitrale per Inter-Torino, gara di Coppa Italia in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21. A dirigere l’incontro sarà Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido. Gli assistenti designati sono Mondin e Ceolin, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Bonacina. Al V.A.R. opererà La Penna, con Giua nel ruolo di A.V.A.R. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali per i quarti di finale.
INTER - TORINO Mercoledì 04/02 h. 21.00
MARCHETTI (foto)
MONDIN – CEOLIN
IV: BONACINA
VAR: LA PENNA
AVAR: GIUA
ATALANTA - JUVENTUS Giovedì 05/02 h. 21.00
FABBRI
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
