Coppa Italia: Marchetti arbitrerà la gara contro l’Inter, al VAR La Penna

Si avvicinano i quarti di finale: ecco le designazioni arbitrali
Andrea Croveri

Ufficiale le designazione arbitrale per Inter-Torino, gara di Coppa Italia in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21. A dirigere l’incontro sarà Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido. Gli assistenti designati sono Mondin e Ceolin, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Bonacina. Al V.A.R. opererà La Penna, con Giua nel ruolo di A.V.A.R. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali per i quarti di finale.

INTER - TORINO    Mercoledì 04/02 h. 21.00

MARCHETTI (foto)

MONDIN – CEOLIN

IV:  BONACINA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIUA

 

ATALANTA - JUVENTUS     Giovedì 05/02 h. 21.00

FABBRI

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:  FELICIANI

VAR: ABISSO

AVAR: CAMPLONE

