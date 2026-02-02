Coppa Italia: Marchetti arbitrerà la gara contro l’Inter, al VAR La Penna

Ufficiale le designazione arbitrale per Inter-Torino, gara di Coppa Italia in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21. A dirigere l’incontro sarà Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido. Gli assistenti designati sono Mondin e Ceolin, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Bonacina. Al V.A.R. opererà La Penna, con Giua nel ruolo di A.V.A.R. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali per i quarti di finale.