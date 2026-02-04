Il Torino perde il confronto in Coppa Italia contro l'Inter. In virtù del 2-1 ottenuto a Monza, sarà la squadra di Chivu a proseguire nella competizione approdando in semifinale. Il nome dell'avversaria nel prossimo incontro si conoscerà solo settimana prossima, quando Napoli e Como si affronteranno, ovvero martedì 10 febbraio alle ore 21. La semifinale si giocherà in gara di andata e ritorno, in programma rispettivamente martedì 4 marzo e mercoledì 22 aprile. La competizione si chiude mercoledì 13 maggio con l'atto finale.
Coppa Italia, il tabellone: Torino eliminato ai quarti, Inter in semifinale
Ecco come cambia il tabellone della Coppa Italia 2025/26 dopo il primo verdetto
Coppa Italia, risultati e programma dei quarti di finale—
Inter-Torino 2-1
Atalanta-Juventus, giovedì 5 febbraio, ore 21.00
Napoli-Como, martedì 10 febbraio, ore 21.00
Bologna-Lazio, mercoledì 11 febbraio, ore 21.00
Coppa Italia, il tabellone della semifinale—
Inter vs Napoli/Como
Bologna/Lazio vs Atalanta/Juventus
