Coppa Italia, il tabellone: Torino eliminato ai quarti, Inter in semifinale

Il Torino perde il confronto in Coppa Italia contro l'Inter. In virtù del 2-1 ottenuto a Monza, sarà la squadra di Chivu a proseguire nella competizione approdando in semifinale. Il nome dell'avversaria nel prossimo incontro si conoscerà solo settimana prossima, quando Napoli e Como si affronteranno, ovvero martedì 10 febbraio alle ore 21. La semifinale si giocherà in gara di andata e ritorno, in programma rispettivamente martedì 4 marzo e mercoledì 22 aprile. La competizione si chiude mercoledì 13 maggio con l'atto finale.