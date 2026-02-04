Inter-Torino 2-1, Kulenovic: “Contento dell’esordio ma metto la squadra davanti”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Torino dopo la sconfitta a Monza contro l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia

Federico De Milano Caporedattore 4 febbraio - 23:19

Il nuovo attaccante del Torino, Sandro Kulenovic è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter che è valsa l'eliminazione dalla Coppa Italia nei quarti di finale. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze all'U-Power Stadium di Monza.

Come ti trovi in questa nuova squadra?"Sono contento e orgoglioso di poter aiutare la squadra. Abbiamo dato tutto in campo ma l'Inter ha vinto. Per me la squadra è più importante di me".

Che tipo di attaccante sei? Come ti piace muoverti?"Sono arrivato 5 giorni fa, devo imparare un po' di tattica ma faccio tutto quello che vuole il mister. Con il tempo andrà meglio".

Hai un giocatore al quale ti ispiri? "Il mio idolo è Mario Mandzukic, croato e sono cresciuto guardandolo in nazionale".