Inter-Torino 2-1, Baroni: “Possiamo fare di più, lo pretendiamo”

Queste prestazioni possono avvicinare il Toro al suo pubblico? "Assolutamente, la squadra deve dare tutto. Abbiamo iniziato una strada, ci crediamo. Tutti insieme dobbiamo sicuramente cambiare marcia, è il sentimento mio e della squadra. Possiamo fare di più, lo pretendiamo e lo andremo a cercare"
Prati sarà la persona a cui verrà affidato il centrocampo d'ora in poi? "Ha fatto molto bene anche nel secondo tempo, quando l'ho alzato da interno a mezz'ala. Credevamo in lui, lo abbiamo aspettato. Anche Ilkhan sta facendo bene, è giovane. Molti hanno pagato le tante partite che abbiamo avuto, 6 in 21 giorni, giocate con alcuni che non avevano giocato e stanno trovando minutaggio. Abbiamo avuto qualche infortunio in più ma stanno rientrando quasi tutti. Da domani qualche infortunato tornerà a darci una mano. Volevamo passare il turno, ma ci portiamo via la prestazione"
