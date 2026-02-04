Toro News
tor coppa italia news Inter-Torino 2-1, Baroni: “Possiamo fare di più, lo pretendiamo”

Inter-Torino 2-1, Baroni: “Possiamo fare di più, lo pretendiamo”

Le parole del tecnico granata al termine del match contro i nerazzurri
Al termine della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato la sfida ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Toro ha avuto grinta e determinazione. Quanto rammarico c'è soprattutto per la reazione finale? "Sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo siamo stati ordinati ma un po' passivi e questo ci ha portati a non uscire fuori forte sugli esterni, potevamo portare maggior pressione sulla palla. Nel secondo tempo molto bene, potevamo fare meglio sui gol, ma la squadra è viva e sta bene. La squadra è rimasta sempre in partita, credendoci con ordine e aggressività. Sono contento. Dobbiamo valutare che avevamo tre ragazzi in campo che hanno fatto due allenamenti con la squadra. Ma sono soddisfatto, buona prestazione"

Queste prestazioni possono avvicinare il Toro al suo pubblico? "Assolutamente, la squadra deve dare tutto. Abbiamo iniziato una strada, ci crediamo. Tutti insieme dobbiamo sicuramente cambiare marcia, è il sentimento mio e della squadra. Possiamo fare di più, lo pretendiamo e lo andremo a cercare"

Prati sarà la persona a cui verrà affidato il centrocampo d'ora in poi? "Ha fatto molto bene anche nel secondo tempo, quando l'ho alzato da interno a mezz'ala. Credevamo in lui, lo abbiamo aspettato. Anche Ilkhan sta facendo bene, è giovane. Molti hanno pagato le tante partite che abbiamo avuto, 6 in 21 giorni, giocate con alcuni che non avevano giocato e stanno trovando minutaggio. Abbiamo avuto qualche infortunio in più ma stanno rientrando quasi tutti. Da domani qualche infortunato tornerà a darci una mano. Volevamo passare il turno, ma ci portiamo via la prestazione"

