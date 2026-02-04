Inter-Torino 2-1, Baroni: “Possiamo fare di più, lo pretendiamo”

Il Toro ha avuto grinta e determinazione. Quanto rammarico c'è soprattutto per la reazione finale? "Sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo siamo stati ordinati ma un po' passivi e questo ci ha portati a non uscire fuori forte sugli esterni, potevamo portare maggior pressione sulla palla. Nel secondo tempo molto bene, potevamo fare meglio sui gol, ma la squadra è viva e sta bene. La squadra è rimasta sempre in partita, credendoci con ordine e aggressività. Sono contento. Dobbiamo valutare che avevamo tre ragazzi in campo che hanno fatto due allenamenti con la squadra. Ma sono soddisfatto, buona prestazione"